Seleção brasileira é bronze no Mundial de Futsal

A seleção brasileira masculina de futsal recebeu medalha de bronze na Copa do Mundo Fifa, ao vencer o Cazaquistão por 4 a 2 neste domingo (3). A vitória veio de virada no segundo tempo com o empate pelo gol contra de Taynam, brasileiro naturalizado cazaque. Nos minutos finais, Rodrigo, Ferrão e Lé realizaram finalizações certeiras e garantiram a vitória do Brasil.

O Brasil perdeu a chance de abrir o placar no primeiro tempo. No primeiro minuto, Rodrigo quase marcou. Mais tarde, Dieguinho recebeu a bola na entrada da área e bateu para o gol, mas o goleiro Higuita defendeu. O jogador Arthur também quase marcou a favor do Brasil, mas o Cazaquistão saiu na frente com o gol de Akbalikov.

Já no segundo tempo o jogo melhorou pra a seleção brasileira com o gol contra de Taynam, garantindo o empate. Mas aos 11 minutos de jogo, o mesmo que fez o gol contra abriu o placar para o Cazaquistão. Não demorou muito para o Brasil reagir e Rodrigo, após tabela com Dieguinho marcar mais um gol. Mais adiante, Ferrão marcou o gol da virada e Lé sacramentou a vitória da seleção e garantiu o bronze.

Durante a campanha brasileira no Mundial, a seleção teve seis vitórias em sete jogos, 28 gols marcados e oito sofridos.

Agência Brasil

