Segurança: Azambuja entrega 115 armas e 237 viaturas no valor de R$ 44,5 milhões

A segurança pública de Mato Grosso do Sul recebeu nesta quinta-feira (3), mais 237 novas viaturas e 115 fuzis T4, calibre 5.56, para reforçar o trabalho de diversos setores policiais nos municípios do Estado. Em um investimento de R$ 44,5 milhões, os policiais da Capital receberão a maior parte dos investimentos, 49 veículos.

Com a maior parte dos recursos, a Polícia Militar e a Polícia Civil receberam 105 camionetes Chevrolet S10, compradas por R$ 25 milhões com os recursos da Bancada Federal. A Civil também foi reforçada com a chegada de 58 veículos sedan, descaracterizados, além de outras 55 novas camionetes previstas para serem utilizadas pela Operação Hórus, do Governo Federal.

A PMA (Polícia Militar Ambiental), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a Coordenadoria Geral de Perícias e o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) também receberam parte dos novos veículos.

Também na entrega das viaturas, foram repassadas às forças de segurança pública 115 fuzis T4, comprados com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Loester Trutis. Cada fuzil foi adquirido por R$ 10.118,47 e foram distribuídos para 20 municípios de Mato Grosso do Sul.