Saúde: Vacinação contra Covid-19 retorna amanhã na Capital

A partir de amanhã (6) a vacinação contra a Covid-19 retorna nos postos de saúde da Capital. Aos que desejam realizar a vacinação podem se dirigir até uns dos postos de saúde de Campo Grande, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h45.

Outro local também que está realizando a vacinação é na clínica escola da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com o atendimento sendo realizado até às 16h.

Doses – Pessoas com 5 anos ou mais já podem tomar a dose e a terceira já está liberada para quem tem a partir de 12 anos e recebeu a segunda aplicação há quatro meses ou pessoas imunocomprometidas que tomara a D2 há 28 dias.

Está liberada a quarta dose para quem tem 50 anos ou mais, é trabalhador da saúde ou imunocomprometidos que tomou a D3 há quatro meses.

Abaixo está disponível as unidades de saúde onde estão disponíveis as doses. Os testes da Covid também está disponíveis nestes mesmos locais.

