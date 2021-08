Com grande amplitude térmica e baixa umidade relativa do ar, os sul-mato-grossenses terão um sábado (14) com predomínio de sol. Em Campo Grande a máxima estimada é 31ºC com mínima de 17ºC.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo segue firme e não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas seguem amenas, mas alguns municípios do Estado podem registrar máxima acima dos 35°C.

Confira a previsão: