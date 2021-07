Roupas que dançam chega ao público por desfile virtual

A proposta vai no tom e ginga da dança mesmo. O objetivo do estilista e coreógrafo, Edson Clair, é propor ao público roupas que dançam em sua nova coleção apresentada em um desfile virtual disponível no Instagram e Youtube. Sua marca FNK vem do eixo da moda e da dança. (VEJA AQUI A PRIMEIRA MATÉRIA SOBRE o ASSUNTO).

O lançamento do projeto “Fashion Dance Phigital” estão nas redes sociais: Youtube pelo canal Edson Clair e no Instagram pelo perfil @espacofnk – na aba IGTV. Physical vem da junção das palavras físico e digital (Physical em inglês). Além de conferir, você pode adquirir peças dessa coleção.

É uma trilogia. Neste primeiro a apresentação e o desfile, no segundo cenas dos ensaios e o terceiro com entrevistas dos artistas, modelos e bailarinos, envolvidos no trabalho.

“O projeto reúne as coisas que mais amo: a dança e a moda. Daí a proposta de roupas que dançam, ou melhor, que convidam as pessoas a se movimentarem”, explica Clair. Para ele, a nova coleção pode ser comparada com um convite à dança. “Em ambas as situações você precisa se permitir, dizer sim para vivenciar. O Fashion Dance Phigital faz esse chamado ao público para as peças, porque são vestimentas que prezam o movimento sem abandonar a versatilidade de uso para as mais diferentes ocasiões e ambientes”, pontua.

origem

Tudo idealizado veio na liberdade do estilo “street wear” – moda e cultura urbana – na qual Clair busca a inspiração ainda na fase dos croquis – desenhos. Até a origem da marca FNK bebe desta fonte, uma vez que o nome da grife faz alusão ao grupo de dança Funk-se, fundado há 25 anos pelo próprio artista.

“A FNK surgiu para atender uma demanda do público [bailarinos] que não encontrava, na cidade, peças fluídas para conciliar a dança com o dia a dia. Agora, a ideia é ser mais abrangente, mostrando pelo desfile que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode usar e combinar as peças com alguma outra mais formal do guarda-roupa. Vai da criatividade”, revela Clair.

bastidores

Ninguém é excluído da marca e a pluralidade que é sentida a partir do vídeo do desfile. A gravação traz modelos de diferentes perfis na passarela, com ênfase também no colorido dos tecidos. “O projeto é uma forma de reagir a tudo o que a sociedade está vivendo na pandemia. A cartela de cores vem para nos tirar do cinza. Já os modelos são jovens, crianças, idosos, negros, brancos, japoneses, enfim, pessoas de diferentes perfis para indicar que a moda é atitude, expressão”.

Tudo veio sob medida, até a trilha sonora com takes coreografados e filmagem em alta definição, dessas dignas de cinema, o projeto promete encantar o público e, ainda, dar aos fãs do Funk-se a chance de matar um pouquinho a saudade. “Sem dúvida que o público faz muita falta. Mas, as pessoas vão assistir ao desfile, sentir a música, a coreografia e conferir efeitos de luzes e até planos com bailarinos de ponta cabeça”, revela Clair.

futuro

A preocupação com o meio ambiente e o bem-estar social é conceito do projeto porque o “Fashion Dance Phigital” trabalha com o conceito “Upcycling” – moda reutilizável. “Reaproveitei tecidos para confeccionar jaquetas e bolsas. Itens feitos a partir de antigos figurinos do Funk-se”, explica.

A solidariedade também está presente com a doação de cestas básicas na região do Noroeste. “Parte das vendas das peças serão revertidas em mantimentos que serão entregues às famílias na comunidade. É um outro modo da arte se fazer presente na vida das pessoas”, avalia o artista.

Os trabalhos foram possíveis por meio do recurso do edital Morena Cultura e Cidadania, advindo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com recurso da Lei Aldir Blanc (LAB).

“Sem esse investimento, muitas coisas seriam inviáveis. Apesar do momento delicado de pandemia, foi incrível receber esse recurso. Se antes eu tive de arcar com toda a coleção, dessa vez consegui empregar mais profissionais dentro do projeto”, observa.

Você pode também agendar uma visita no Espaço FNK que fica situado na Rua 13 de maio, n.º 1575, centro de Campo Grande.