“Roubaram Medina”, gritam fãs no Twitter. Foram 749 mil menções ao nome de Gabriel Medina nos trends do Twitter. Todos eles acusam roubo do surfista. O consolo é a vitória com o ouro de outro brasileiro. Este é Ítalo Ferreira. Então, o primeiro ouro do Brasil veio do surf. Mas, os/as “medinetes” não se conformaram.

Mesmo com os comentaristas esportivos explicando a derrota, não houve um “convertido” na rede do “passarinho azul”. “O medina fez de tudo mas os juízes não davam a nota que ele precisava e deram exatamente a nota que o japonês precisava pra ganhar, eu tô te falando gata essa olimpíada tá sendo roubada”, cutucou um @liaskkw.

Mas o mais entusiasta é o ex-jogador Neto. Agora comentarista “polêmico” esportivo. Ele se dirige diretamente ao Medina lhe dando forças. “Grande campeão (aliás, bicampeão!), não se importe com a resenha furada desses aproveitadores de plantão! Você é gigante e merece todos os aplausos!”, @10neto.

dois pódios?

Já outra revela: “eu a madrugada inteira falando que o medina foi assaltado”, @diasgiio. E na emenda alguém reforça. “lindo o ouro do brasil, só não foi mais lindo pq roubaram o medina, era pra ser os dois no pódio“, comentou @gabpoynter.

Mas ainda teve quem igualou a situação. “A entrevista do pai dele, falando que sempre que ele ia pra competição fora do Nordeste o povo roubava ele igual roubou o Medina! Agora ele é o maior do Brasil e do mundo!”, twittou @ademaravilha.

Então, clique aqui para ver todos os comentários de “Roubaram Medina”, gritam fãs no Twitter.