Rock in Rio 2022: Fãs que compraram ingressos antecipados vivem na expectativa

Na última terça-feira (21), a pré-venda para o maior festival de rock do Brasil, foi encerrada em menos de uma hora e meia, isso porque os fãs esgotaram os 200 mil ingressos disponibilizados para quem tem o Card, um cartão VIP que permite a compra antecipada. De acordo com a organização do evento, as entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28.

O festival, que seria realizado em 2021, teve de ser remarcado em razão da pandemia e acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock. A próxima rodada de vendas deve começar em abril.

Para 2022, já foram divulgados nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11. Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados para o dia 8 de setembro.

Entre os que já adquiriram o passaporte, estão campo-grandenses que vão ao Rock in Rio pela primeira vez, e o caderno de Artes&Lazer foi saber como está a expectativa das marinheiras de primeira viagem, além de buscar histórias de quem já é veterano no festival.

Primeira vez

Os cantores Justin Bieber e Demi Lovato foram os primeiros a serem divulgados pelo evento, e foram também o motivo da publicitária Inara Ramos, 22 anos, e da estudante Clara Brito, 22 anos, correrem atrás dos ingressos. As amigas de Campo Grande vão juntas ao festival e contam que compram os ingressos instantes antes de esgotarem. Elas foram duas entre os 800 mil usuários que acessaram simultaneamente a plataforma de compra. “Fiquei no site por mais de uma hora, estava com uma amiga. Eu precisava ir embora e talvez ia perder meu lugar na fila de espera, então abri o site pelo celular e pronto, deu certo no último momento”, conta Clara.

“Eu comprei ingressos para dois dias, e gosto muito de todos que vão se apresentar, mas a minha atração mais esperada é a da Demi Lovato, que fez parte da minha adolescência. A expectativa é alta e deve ser incrível”, afirma Inara.

Segundo a publicitária, o único receio do evento é o tumulto, mas fica mais tranquila pela companhia da amiga Clara. Ambas vão para evento pela primeira vez e por terem comprado os ingressos ainda na prévenda com o Rock in Rio Card, vão conseguir entrar no evento com cerca de meia hora de antecedência, para garantir o melhor lugar para o show. Para Clara, as expectativas são as melhores. “Espero que essa seja a melhor viagem da vida, que eu possa aproveitar ao máximo o festival e a cidade maravilhosa do Rio”.

Duas vezes no Rock in Rio

O publicitário e empresário Bruno Zerbato Crippa é um grande fã de rock, e por falta de uma, ele foi duas vezes ao Rock in Rio com a esposa Diana Dalto, e só tem boas lembranças dos espetáculos que viu. “Todo fã de rock conhece histórias do clássico rock in rio de 1985, é um festival que, quem gosta de música precisa ir pelo menos uma vez na vida. Na minha primeira experiência, que foi em 2015, além de conhecer as belezas do Rio de Janeiro, fui em dois dias do evento”, aponta Bruno.

“O primeiro dia foi para ver minha banda favorita da adolescência pela segunda vez, o Metallica, acompanhado do Motley Crue que na época divulgou que seria sua turnê de despedida, outros destaques foram o Korn e o Angra com a presença do grande Dee Snider e da Doro, confesso que essas participações me agradaram muito, são lendas do rock”, relata o publicitário.

“No segundo dia acompanhei o bom show do System of a Down e do Hollywood Vampires, banda que conta com o lendário Alice Cooper no vocal, o qual sou fã, foi o meu show favorito no dia, outra banda que conhecia pouco e me impressionou foi o Halestorm, showzaço, gosto muito dos shows no Palco Sunset, é pequeno e a gente fica mais próximo do palco”, salienta Bruno.

O segundo Rock in Rio em que Bruno Crippa marcou presença, é definido por ele como inesquecível, pois contou com grandes nomes do Metal clássico. “Em 2019, o dia do Metal estava repleto de dinossauros do rock, acompanhei um dos melhores shows da minha vida, o Iron Maiden, já tinha visto um show solo deles anteriormente, mas este do Rock In Rio foi sensacional, a cada música o cenário mudava, o vocalista Bruce trocava de roupas, diversas pirotecnias e o velho mascote Eddie estava lá, inesquecível”.

Transitando entre os palcos

Bruno variava entre o palco Mundo e o palco Sunset, pois não queria perder nada. “Este dia eu corria de um lado pro outro, pois eram dois palcos distantes, desde cedo acompanhei as bandas nacionais que abriram o evento, e tive que correr pra ver o Helloween, o Anthrax, Sepultura, e um dos shows mais brutais do dia que foi o Slayer. Para fechar o dia, já supercansado acompanhei o show do Scorpions, clássico atrás de clássico, foi inesquecível”.

O segundo dia de apresentações foi a vez da esposa de Bruno, que pode curtir suas bandas preferidas. “Dessa vez os shows fizeram a alegria de minha esposa, que teve Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso, além dos gigantes do King Crimson, foi um dia muito legal e de grandes shows, a estrutura do Rock in Rio é espetacular, além da música tem muita coisa para fazer, desde sala de games, apresentações por todo o canto. Rock in Rio é pura cultura”, conclui Bruno.

Um dia inesquecível

O técnico em telefonia, Braulioedson Jacques considera o dia 21 de janeiro de 1991, como um dos mais incríveis de sua vida. Ele foi ao Rock in Rio 1991 e nunca esqueceu os momentos que viveu lá. Foi simplesmente indescritível o que vivi naquele dia. Saímos de Campão e viajamos 24 horas até o Rio. Mas não me importava praia, nada. Nós queríamos ver os shows do Sepultura, Megadeth, Judas Priest e Guns’n’Roses. A emoção que tive não tem rótulo, só quem sabe viveu”, diz Jacques.

A importância disso pra mim foi fazer uma viagem para ver entre todas, algumas das bandas mais feras do mundo. Rob Halford, o vocalista do Judas Priest, entrou no palco de Harley Davidson. Isso foi insólito! Creio que não se explica um festival desses, só que sentiu o primeiro de 1985 e o segundo de 1991, pois foram os melhores. Iron Maiden, Slayer, Slipknot e Scorpions. Essas foram as edições do Rock in Rio Raiz”, finaliza Braulioedson Jacques.

(Texto: Marcelo Rezendo com Beatriz Magalhães)