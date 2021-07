Ricardo Barros cita reportagem negando estar envolvido no contrato da Covaxin

Na reportagem do Fantástico sobre a CPI da covid-19 neste domingo (5), o deputado Ricardo Barros (PP) esclareceu que não tem relação alguma com a negociação da vacina Covaxin, sendo que seu último contato com sócio-administrador da Precisa Medicamentos Francisco Maximiano, foi no Ministério da Saúde.

Logo em seguida, a informação confirmada ontem no Fantástico com a divulgação de uma foto do site do Ministério. Em nota de defesa, Barros diz não tinha relação pessoal com ele.

Na noite desta segunda-feira (5), o Progressista usou seu twitter para compartilhar o erro de leitura da reporter da Rede Globo. Segundo o post, ”não há segredos”. Acesse também: Voto impresso auditável, você é à favor ou contra?

Investigação

A CPI da Covid no Senado irá votar nesta terça-feira (5), a quebra de sigilo do líder do governo Ricardo Barros (PP-PR). O deputado federal teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável por um suposto esquema de corrupção na aquisição da vacina indiana Covaxin, de acordo com o deputado Luis Miranda (DEM-DF).