Relâmpago mata 16 pessoas que estavam a caminho de casamento

Além das vítimas fatais, dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo o noivo

Um relâmpago matou 16 pessoas e feriu outras dezenas nesta quarta-feira (4), em Shibganj, no Bangladesh. De acordo com a Associated Press, as vítimas estavam a caminho de uma festa de casamento e um dos feridos é o noivo. Um membro do governo local, Sakib Al-Rabby, revelou que a noiva não estava com o grupo quando foram atingidos pelo relâmpago.

Al-Rabby afirmou que o grupo saiu de um barco onde estava para se abrigar face à tempestade de relâmpagos que se abateu sobre aquela região. Foi nesse momento que foram atingidos por um relâmpago.

Esta é a época das monções naquela região asiática. Todos os anos morrem mais de 200 pessoas no Bangladesh atingidas por relâmpagos.

Os especialistas alertam que o agravamento da poluição atmosférica e do aquecimento global estão contribuindo para o aumento da frequência de relâmpagos no país.

Notícias ao Minuto

Jovem morre em acidente no bairro Universitário

Um jovem identificado como Lucas Lino, 22 anos, morreu após colidir com um caminhão na rua Frida Puxian, no bairro Universitário em Campo Grande, no final da manhã desta quinta-feira (5). O motociclista transitava na via em uma Titan, momento em que atingiu um caminhão baú que invadiu a pista ao sair de um centro de distribuição de supermercado.

Conforme as primeiras informações da nossa Equipe de Reportagem O Estado Play, que foi até o local, vários caminhões estavam estacionados na pista de faixa amarela, o que dificultou a visão do jovem e ocasionou o acidente. A perícia, polícia e batalhão de trânsito foram acionadas. A equipe do Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, mas Lucas não resistiu.

