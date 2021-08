Rebeca Andrade leva ouro na ginástica olímpica em Tóquio

Com o ouro de Rebeca, o Brasil salta no quadro de medalhas da 21ª posição para a 17ª.

A ginasta Rebeca Andrade foi a primeira brasileira medalhista olímpica na ginástica artística, ela foi ouro no salto neste domingo (1). Antes, ela já havia conquistado a prata. Rebeca ficou hoje com 15.083 pontos, em 1º na final dos saltos, que garantiu a medalha de ouro para o Brasil.

É a segunda medalha de Rebeca nos Jogos de Tóquio. A ginasta já havia conquistado a prata no individual geral. Ela ainda tem possibilidade de subir ao pódio na final do solo, marcada para a segunda (2), às 5h57 (horário de Brasília).

A média dos seus dois saltos foi 15.083, abaixo do que apresentou na classificação, mas o suficiente para garantir a conquista histórica. A americana Mykayla Skinner ficou com a prata (14.916), e a sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze (14.733).

É a décima medalha do Brasil em Tóquio. Ítalo Ferreira se tornou o primeiro campeão olímpico do surfe, Kelvin Hoefler, Rayssa Leal (skate street) e Rebeca Andrade (ginástica artística) conquistaram prata, e Mayra Aguiar, Daniel Cargnin (judô), Fernando Scheffer e Bruno Fratus (natação) e a dupla Laura Pigossi e Luisa Stefani (tênis) levaram bronze. Abner Teixeira e Hebert Conceição (boxe) já têm medalha garantida, mas ainda sem cor definida. Acesse também: Brasil vence os EUA no vôlei masculino das Olimpíadas de Tóquio

(Com informações Yahoo! Esportes)

Jornal Impresso