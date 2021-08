Protestos de 7 de setembro terá motociata, divulgação e carreata por várias regiões da cidade

No dia 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, movimentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro iniciam atividades na parte da manhã.

Segundo eles, o intuito é ir às ruas para defender a democracia, liberdade de opinião e protestar contra decisões que consideram arbitrárias tomadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em Campo Grande, o bolsonarista e deputado estadual Capitão Contar (PSL) está organizando a Motociata da Independência, ato que irá reunir motociclistas com concentração a partir das 8h45, e saída às 9h do Yotedy, localizado na rua Antônio Maria Coelho, n. 6200.

O percurso será de 20 km e irá percorrer o Parque dos Poderes, Afonso Pena, Base Aérea, retornar para altos da Afonso Pena e dispersar às 11h. “Pela liberdade dos brasileiros, pela democracia e futuro do Brasil vamos para às ruas no dia 7 de setembro mostrar a nossa força! Não podemos nos calar e permitir que rasguem a nossa Constituição e nos coloquem num regime de exceção”, disse o Capitão Contar.

Também é previso uma carreata organizada por grupos bolsonaristas que se concentram na Praça do Rádio Clube com horário a ser confirmado. As manifestações têm apoio dos deputados Luiz Ovando (PSL), Coronel David (sem partido) e do vereador de Campo Grande Tiago Vargas (PSD). Em Mato Grosso do Sul caravana com transporte, hotel e alimentação pagos por produtores rurais para ir à Brasília estão sendo organizadas pelo Sindicato Rural de Coxim. Em Corumbá, os apoiadores vão por conta própria em um grupo de aproximadamente 20 pessoas lideradas pelo ex-candidato a prefeito Elano de

Almeida do PSL.

