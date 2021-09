Prosseguir: MS tem 16 municípios na bandeira vermelha

Com a nova atualização do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia) divulgada na tarde desta quarta-feira (8), dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul,16 estão na bandeira vermelha,33 na laranja, e 30 na amarela. Não há nenhuma cidade na bandeira verde nem na bandeira cinza (grau extremo).

Para o presidente do Prosseguir, secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o novo mapa mostra que mais municípios estão, atualmente, na bandeira amarela, ou seja, de grau tolerável. “O que representa um avanço, mas que apesar do otimismo mostra que devemos continuar em alerta com as regras de biossegurança”, informou Riedel.

Ele destacou ainda que os estabelecimentos comerciais devem ficar atentos em relação ao limite de capacidade. Comparando com a semana anterior, 34 municípios permanecem na bandeira, 30 progrediram e 15 regrediram.

atividades

No grau amarelo, que propõe o funcionamento de atividades essenciais e não essenciais de baixo, médio e alto risco, estão: Anaurilândia, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Batayporã, Bodoquena, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Corguinho, Corumbá, Eldorado, Figueirão, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Japorã, Jaraguari, Jateí, Novo Horizonte do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru e Taquarussu.

Já a bandera laranja recomenda atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco, estão: Água Clara, Alcinopólis, Amambai, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Miranda, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sonora e Vicentina.

No grau vermelho, considerado alto, que recomenda apenas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco, estão: Anastácio, Angélica, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Dourados, Fátima do Sul, Ladário, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.