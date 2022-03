Procon-MS multa postos de gasolina com novos valores, mas usando o estoque antigo

O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) fez uma batida de fiscalização, hoje (11), em 16 postos de combustíveis de Campo Grande e já autuou nove deles por prática de preço abusivo, como o aumento no valor do litro do combustível, tendo em estoque produto adquirido com o valor antigo.

Em Dourados, a prefeitura e o Procon notificou 40 postos de combustíveis do município, sob suspeita de alterar o preço do combustível um dia antes do aumento na prática. A fiscalização analisa valores da Gasolina Comum e do Diesel S10.

Os fiscais continuam com o trabalho, juntamente com a Decon (Delegacia Especializada do Consumidor) e ANP (Agência Nacional do Petróleo), durante o final de semana. A operação tem previsão de durar pelo menos durante dez dias.

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, explicou que o objetivo é inibir abusos por parte dos postos de combustíveis. Além disso, Salomão revelou que irá realizar uma nova pesquisa do preço de combustíveis para ajudar a orientar o consumidor.

Dossiê

Devido às denúncias de que as distribuidoras de combustíveis estariam cometendo abusos, o Procon/MS está montando dossiê com as notas fiscais fornecidas pelos postos e encaminhará ao Ministério Público Estadual para abertura de inquérito civil.

“Recebemos denúncias de que as distribuidoras estavam se negando a entregar os combustíveis antes do reajuste oficial. Em parceria com o Ministério Público vamos investigar essa situação”, disse o superintendente.

Anúncio da Petrobras

A alta dos valores é resultado do anúncio da Petrobras ontem (10), do aumento do preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras, passando de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Os preços do Diesel e do gás de cozinha também subiram.