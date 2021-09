Procon-MS fecha empresa ilegal que vendia consórcios na Capital e faz alerta

Um empresa de consórcios que vendia o serviço sem documentação legal em Campo Grande foi autuada nesta terça-feira (28), pela equipe de Fiscalização do Procon Campo Grande. A ação aconteceu após ocorrências registradas pelo canal de 156, na qual, denunciava, o oferecimento de carta de crédito no valor de R$ 100 mil.

Como parte do acordo, o estabelecimento exigia que o cliente efetuasse um pagamento de R$ 10 mil de entrada. A equipe do Procon foi ao local e constatou a irregularidade, visto que a empresa não tinha autorização do Banco Central do Brasil para a atividade.

Diante do fato, o Procon Campo Grande interditou temporariamente as atividades da empresa até que apresente os documentos necessários para a sua regularização.

Alerta

O Subsecretario do Procon Campo Grande orienta ao consumidor que fique atento quando for contratar um consórcio, verificando se essa empresa é confiável.

Ele deve estar atento as propostas de consorcio e pesquisar se constam reclamações nos sites Consumidor.gov ou Reclame aqui. As denúncias sobre suspeita de irregularidade podem ser feitas pelo telefone 156.

Neste ato fiscalizatório o Procon Campo Grande contou com o apoio da DECON e do Procon Estadual.

Karine Alencar e Itamar Buzzatta com informações da Assessoria