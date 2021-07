Procon aponta diferença absurda no preço da carne – Procon aponta diferença absurda no preço da carne – Uma pesquisa realizada pelo Procon de Campo Grande apontou uma grande variação no preço dos cortes das carnes bovina, suína e ave de um estabelecimento para outro. De acordo com o levantamento, a maior margem percentual foi no corte de ave/ coração, que registrou uma diferença de 189%.

Em relação ao corte de ave/coração, o menor preço encontrado conforme os locais pesquisados foi de R$ 15,99 e o maior preço atingiu R$ 45,99, com diferença de 189%. Outro corte de carne com grande variação foi a bisteca suína, com uma diferença de 167% na variação de preço, tendo o menor preço de R$ 19,99 e maior preço de R$ 31,49.

Já o corte da ponta de costela bovina apresentou uma diferença de 133%, e o lombo suíno apareceu com uma variação de 125%. O corte de peito de ave aparece com diferença de 109% na variação de preço.

A pesquisa é baseada na comparação com o levantamento realizado em dezembro de 2019, devido ao impacto nos valores dos produtos, principalmente o da carne bovina, com o objetivo de avaliar a alta dos preços entre os dois períodos, levando em consideração a pandemia.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no início da semana que o preço do botijão de gás para o consumidor final deveria ser de, no máximo, R$ 70 e novamente culpou tributos estaduais pelo valor elevado de produtos essenciais. “Poderia ser vendido a R$ 60, R$ 70, no máximo. Depende de o governador colaborar nesse sentido”, disse em entrevista à rádio Arapuan, da Paraíba.

No entanto, praticamente a metade do valor do preço do botijão fica com a Petrobras, segundo dados da própria estatal. O preço médio da revenda do gás de cozinha (13 quilos) no País foi de R$ 89,84 entre os dias 4 e 10 de julho. Do preço final, R$ 46,88 ficam com a Petrobras.

