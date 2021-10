Primeiro fim de semana de outubro terá chuva e calor em MS

O primeiro final de semana do mês de outubro será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. Modelos meteorológicos indicam chance de chuva moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40-70 km/h e possível queda de granizo.

Diversos sistemas devem contribuir para essas condições. “O deslocamento de um sistema de baixa pressão associado a passagem de cavados (áreas alongadas de baixa pressão) em superfície e médios níveis (em torno de 5 a 7Km de altura), aliado ao transporte de umidade e também a atuação de uma frente fria”, explica a meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.

A tendência é que os maiores acumulados se concentrem no extremo sul do Estado que deve registrar entre 30-60 mm, e entre 5-20 mm nas demais áreas.

Apesar da chuva, o tempo deve ficar abafado no decorrer do final de semana em grande parte do Estado, exceto no sul onde as temperaturas máximas devem ficar mais amenas a partir de sábado (2).

Previsão sexta-feira

O primeiro dia de outubro vai ter sol, mas também há condições de chuva a qualquer hora do dia na região sul do Estado. Nas demais áreas, a sexta-feira (1) o tempo segue claro com poucas nuvens, e com predomínio de calor, especialmente nas regiões sudoeste, pantaneira, e leste.

Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para Mato Grosso do Sul.