Prestes a fechar o ano, Bonito já bate recorde de visitações

Em 2023, a estimativa é alcançar a marca de 300 mil turistas

Até novembro, 284.154 pessoas passaram por Bonito. Já em 2022, na mesma época do ano, os registros eram de 251.758, o que representa um aumento de 11% no movimento. Ainda, no mês passado, 24.771 cidadãos visitaram a cidade. A estimativa é fechar o ano com 300 mil turistas, cerca de 20 mil a mais em relação ao ano passado, quando bateu o recorde, com 280.391 visitantes. A maioria dos visitantes não são do Estado. Os dados são do Oteb (Observatório do Turismo de Bonito-MS).

Para a coordenadora do Oteb, Janaina Mainchein, um dos pontos para o aumento desse fluxo é a elevada temperatura registrada neste ano, onde os termômetros chegaram a marcar 40ºC na cidade, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

“Os fatores que contribuíram positivamente para esse aumento foram: feriados prolongados; realização de eventos culturais, esportivos, técnico- -científicos etc, aumentando o fluxo de visitante na baixa temporada; a alta temperatura, que consequentemente contribuiu para a vinda do público do Estado e as ações de promoção e divulgação realizadas pela Secretaria de Turismo de Bonito, Fundação de Turismo de MS, Rota Pantanal-Bonito e pelas próprias empresas de turismo por meio de suas redes sociais”, pontuou.

Em 2022, Bonito bateu recorde em visitações, registrando mais de 280 mil turistas, com uma diferença de cerca de 74 mil pessoas, em relação a 2021, um aumento de 36%. Acredita- -se que os números se deram pelo fim da pandemia. Porém, o inesperado era que esses dados fossem superados.

“O ano de 2022 foi considerado o melhor para o turismo de Bonito e região, desde o início do monitoramento realizado mensalmente pelo Oteb. Contudo, Bonito vai fechar a temporada 2023 com recorde de visitantes. A expectativa é fechar o ano com um pouco mais de 300 mil visitantes”, ressaltou.

“Esse ano está sendo excelente!”, comemorou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur (Fundação do Turismo do Mato Grosso do Sul). O diretor-presidente também acredita que 2023 fechará com recorde, com a “previsão para dezembro entre 25 e 30 mil turistas”, acrescentou.

Os hotéis também estão com a lotação quase máxima, nos feriados e alta temporada, chegando aos 90%. A maioria dos visitantes é de outros Estados, São Paulo lidera o ranking de turistas. De janeiro a outubro, 32,05% chegaram de SP. Em segundo lugar, o Rio de Janeiro (RJ), com 10,41%, e em terceiro, são os residentes do Paraná (PR), chegando aos 9,28%. Mato Grosso do Sul ficou em sexto lugar, com 6,87% dos visitantes da cidade.

Por região, o Sudeste lidera, com mais da metade, marcando 54, 61%. O Sul é o segundo colocado, com 27,28%, Centro-Oeste fica em terceiro, com 12,05%, posteriormente, Nordeste com 4,63%, por último, o Norte, com 1,42% dos visitantes. Vale lembrar que Bonito também recebe pessoas de outros países, como Paraguai, Holanda, Alemanha e Estados Unidos.

Por Inez Nazira.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.