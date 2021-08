Prefeitura sorteia 498 apartamentos e devolve esperança de quem mora de aluguel

Na esperança de conseguir um dos 498 apartamentos sorteados pela Prefeitura no sábado (28), o servente de pedreiro Jailson de Souza Paulino, 28,

se agarrou à fé e aos pensamentos positivos para atrair o imóvel próprio que já espera há anos. Junto da mulher e do filho recém-nascido, o trabalhador

mora de favor na casa da mãe e do padrasto porque já não conseguiu pagar o aluguel da casa em que morava. “Como servente, não ganho muito bem e o aluguel era R$ 800”, conta. Segundo ele, a situação foi ficando mais crítica a cada mês e as contas começaram a acumular. “Às vezes, a gente atrasava as contas para conseguir se alimentar.

Era uma situação muito difícil até que não teve jeito e fomos morar de favor na minha mãe”, conta. Para a mulher do servente, Maria Gabriela, 19, ganhar o

apartamento mudaria a vida do casal, ainda mais agora, com a chegada do filho de apenas sete meses. “Significaria nossa independência e faria toda diferença”, completa. Assim como o casal, dezenas de pessoas lotaram o Teatro de Arena do Horto Florestal para acompanhar o sorteio, que chegou a ser adiado no início do mês. As unidades habitacionais, que serão construídas no bairro Cabreúva, terão custo de R$ 180 mil e o financiamento poderá ser

feito em até 360 vezes. Ao todo, 13.445 pessoas concorreram aos 498 apartamentos – quase 27 inscritos por apartamento. O terreno no bairro Cabreúva onde o condomínio será construído custa R$ 20 milhões e foi doado pela prefeitura à construtora Cesari Engenharia, empresa que vai construir os apartamentos.

Depois de quitados, a titularidade passa a ser de cada beneficiado do programa.

