Prefeitura reforça a 2ª e 3ª dose em públicos específicos

Nesta sexta-feira (27), a Prefeitura de Campo Grande vacina idosos de 85 anos ou mais com a terceira dose e dá andamento à aplicação da segunda dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz ou Coronavac-Sinovac-Butantan. O atendimento inicia à tarde, com horário estendido nos drives e polos.

De acordo com calendário divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) a terceira dose é destinada a idosos que tomaram a segunda dose até o dia 28 de fevereiro. A expectativa da Prefeitura é imunizar cerca de 10 mil pessoas. Devem receber a segunda dose quem tomou a Astrazeneca até o dia 27 de junho ou a Coronavac até o dia 05 de agosto.

Asilos

Paralelo ao atendimento ao público em geral, o Município dará andamento a vacinação de idosos asilados com 60 anos ou mais, seguindo cronograma a ser definido pela Sesau em acordo com as instituições.

Campo Grande conta com 24 instituições de longa permanência de idosos, as chamadas ILPIs, com aproximadamente 900 residentes que foram vacinados no início da campanha emergencial.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna – 12h às 22h

Drive-thru Albano Franco– 12h às 22h

Drive-thru Cassems –- 12h às 22h

Drive-thru UCDB – – 12h às 22h

Guanandizão – 12h às 22h

Seleta –12h às 16h45

Unidades de saúde – 13h às 16h45 prefeitura

