Prefeitura promete entregar 20 km de recapeamento para a Capital até dezembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande prometeu nesta quinta-feira (26), que vai entregar mais 20 quilômetros de recapeamento até dezembro deste ano, 2021. A ação deve ser realizada por diferentes regiões urbanas da cidade, entre elas a Avenida Calógeras, e os primeiros trechos das vias transversais da 14 de julho.

A informação foi divulgada pelo próprio prefeito Marquinhos Trad, durante a entrega de recapeamento nesta quinta-feira, na Avenida Florestal, um dos acessos ao Bairro Coophatrabalho, com a participação de moradores e lideranças comunitárias . Na região, 10 ruas foram recapeadas, somando quase 11 quilômetros.

Além da Avenida Florestal, foram recapeadas as ruas Bacabal, Presidente Café Filho, Yokoama, Ministro José Linhares, avenidas Aeroporto e Capibaribe, Murilo Rolim Júnior e Taquari, beneficiando moradores dos bairros vizinhos como o Santo Amaro, Santo Antônio, Vila Almeida, Jardim Imá, Petrópolis e Silvia Regina.

Já estão contratados outros 9,3 km de recapeamento em dez ruas de quatro regiões urbanas. No Anhanduizinho, receberá asfalto novo as ruas Barra Mansa (Bairro Marcos Roberto) e Bom Sucesso (no Guanandi).

No Bandeira, está na programação a Avenida Três Barras e as ruas Manoel de Oliveira Gomes, Arlecaliense Alves e Orlando (conjunto Maria Aparecida Pedrossian), além das ruas Estrela do Sul e Nicomedes Vieira (no Vilas Boas).

Na região do Lagoa, será revitalizado o prolongamento da Rua Souto Maior (ruas Fátima do Sul e Península), acesso à Coophavila 2 e Jardim Tarumã.