Pré-candidatos à presidência da OAB/MS são entrevistados por O Estado

O jornal O Estado inicia neste domingo (26) uma série de entrevistas com os três pré-candidatos à presidência da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul): Giselle Marques, Rachel Magrini e Bitto Pereira. A eleição da nova diretoria ocorre em novembro e as chapas poderão expor suas ideias sobre as necessidades da profissão, gestão e projetos de melhorias. A advogada Giselle Marques é a primeira pré-candidata a participar.

Marques está à frente do movimento “Pela OAB Que Queremos”, junto aos advogados Tiago Araújo e Luiza Ribeiro. Em entrevista, ela explica que o objetivo maior é dar apoio necessário à advogada e ao advogado, com renovação da Ordem e fazendo com que a instituição seja um local de auxílio ao profissional com destaque para os mais jovens e recém-formados. “Percebemos que há uma grande parcela da advocacia que não está sendo ouvida e não se sente representada na forma como vem sendo conduzido o trabalho dentro da Ordem. Nós percebemos que falta ainda um trabalho da OAB de esclarecer a população acerca dos custos da advocacia, que é algo que a gente percebe em outros estados. Tem gente que está ‘matando um leão’ por dia para sobreviver dentro da advocacia, a situação está muito difícil.”

Para a advogada é importante que haja valorização da mão de obra e profissionalização dos advogados. “Existe uma precarização no setor e as advocacias aderem com preços baixos. Estamos observando jovens advogados ganhando cerca de R$ 1,5 mil e trabalhando muitas horas por semana.” Defensora da participação das mulheres na gestão, Marques quer mudanças e uma instituição mais democrática. “Agradecemos a oportunidade para esclarecer a população sobre este momento, que é uma oportunidade de termos uma renovação da OAB/MS. A próxima entrevistada será da pré-candidata Rachel Magrini e do pré-candidato Luís Claudio Alves; o “Bitto Pereira” será o terceiro e último da série.

(texto: Andrea Cruz)