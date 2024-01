Prazo para pagar IPTU com 20% de desconto termina hoje

Contribuintes recorrem à Central para renegociar dívidas e quitar débitos

Para aqueles que querem pagar o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) com 20% de desconto à vista, o prazo para quitar débitos acaba hoje (10). Conforme apurado na (Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho), embora o pagamento possa ser feito via internet, os contribuintes têm recorrido ao presencial, a fim de renegociar débitos antigos e conseguir o desconto para o imposto de 2024.

A chefe da Divisão de Arrecadação da Sefin (Secretaria Municipal De Finanças & Planejamento), Djanira Magalhães, argumenta que desde segunda-feira (8), tem passado pela Central de Atendimento ao Cidadão, por dia, uma média de 1300 pessoas. Desde o dia 2 de janeiro, conforme pontua a chefe de divisão, o movimento se intensificou presencialmente, com um volume de pelo menos 4129 pessoas. ”Este ano parece que está tendo mais procura, não sei se é porque o pessoal não está aderindo ao site. Como o vencimento é agora, muita gente que não recebeu ou está com dívidas atrasadas vem pagar, vir aqui negociar os atrasados e pegar o desconto de 20% nos novos”, esclarece.

Depoimentos

O aposentado, Arlindo Pedro da Silva, 67, é um dos que estavam no local para negociar os débitos com a prefeitura. Silva foi até o órgão, pois a guia não chegou em seu endereço. Como afirmou a reportagem do jornal O Estado, ele acredita que pagar o IPTU no início do ano é um alívio.. Com dois imóveis próprios, Silva parcelou um e decidiu pagar o outro à vista. O imóvel parcelado, foi dividido em 12 parcelas de R$ 187, que totalizam em média um valor de R$ 2.244. Já o imóvel pago à vista, ficou em R$ 991. “É uma boa, porque já fico livre para acertar outras broncas aí para a frente. Se tem o valor é melhor pagar à vista e já fica livre de uma vez”, argumenta o aposentado, que nos outros anos pagou o IPTU a prestação, mas viu que à vista é possível obter maior vantagem.

O serralheiro, João Maria Gruman, 65, que possui apenas um imóvel, também optou por pagar o IPTU à vista presencialmente, a fim de ganhar o desconto. Este ano, o contribuinte até o momento da entrevista, afirmou que ainda não sabia quanto iria pagar, mas nos últimos anos ele afirma que tem pago em média R$ 600. “Eu gosto de pagar para não ficar aquela cobrança. Paga logo e já fica livre. A Prefeitura não ajuda, mas na hora de cobrar ela mete a faca, por isso que eu optei por pagar à vista”, desabafou o contribuinte.

A comerciante, Maria Lúcia Marcos da Silva, 57,que possui dois imóveis próprios há 35 anos, explica que é interessante o desconto. Conforme pontua, ela faz o planejamento para o pagamento à vista ao longo do ano anterior e, como avalia no decorrer dos anos, sente que as dificuldades têm sido maiores. “Eu trabalho, vou ganhando aquele dinheiro e fazendo economia, para que chegue ao final do ano eu tenha uma base, porque tem o IPTU e IPVA para pagar. A gente tem que ter uma administração no dinheiro, se não, não funciona. Hoje estamos vivendo uma crise e temos que trabalhar dobrado para poder suprir as necessidades. Ficou mais difícil no decorrer dos anos, antes era mais fácil”, avalia a comerciante.

Conforme pontua Maria Lúcia, com o decorrer dos anos ela percebe que a vida ficou mais difícil e que manter um imóvel próprio também. A comerciante, que neste ano deixou para pagar o imposto nos momentos finais, relembra que era comum para ela fazer o pagamento no dia 04 ou 05 de cada mês, porque a situação financeira estava um pouco mais tranquila. “No passado a gente tinha mais facilidade. Eu acho que os nossos governantes deveriam olhar um pouco mais pela população brasileira, principalmente aqueles que são ativos dentro da prefeitura. Acredito que nós poderíamos receber um IPTU equivalente e bem mais

baixo”, argumenta.

Como é feito o cálculo do IPTU – Entenda

O IPTU é calculado pela aplicação de uma alíquota percentual sobre o valor de mercado do imóvel, ou seja, se uma casa que vale 200 mil reais tem alíquota de 1% para o IPTU. Então a base de cálculo do imposto são os 200 mil. Para saber o valor do imposto devido, calcula-se o valor de 1% sobre o valor de 200 mil, que resulta em R$ 2.000,00. Portanto, o valor pago no IPTU dessa casa será de 2 mil.

Pagamento via internet

O acesso também pode ser feito de aparelhos celulares com acesso à internet, notebooks, computadores de mesa e tablets. O contribuinte logo verá a tela correspondente ao imposto residencial e poderá selecionar a parcela única com desconto ou optar pelo parcelamento.

Após a seleção clicando em cima do sinalizador de pagamentos, o contribuinte deve emitir a guia em um campo ao final da tela, baixar e pagar conforme sua comodidade tanto por aplicativos de agências bancárias, inserindo o código de barras, como também poderá imprimir o boleto se assim preferir e pagar de maneira presencial.

Penalidades

É feita cobrança de multa de 5% por mês de atraso, até o limite de 20%, e juros de 1% ao mês.Os débitos atrasados do IPTU na Prefeitura de Campo Grande autorizam a prefeitura a requerer em juízo a penhora e venda do imóvel em leilão, para receber o valor do imposto.

Onde posso pagar meu IPTU?

Em qualquer agência dos bancos autorizados, desde que localizada na Região Metropolitana do Campo Grande, ou fora, a critério da rede bancária.

– Banco do Brasil

– Bradesco

– Banco Itaú

– Banco Santander

– Caixa Econômica Federal

– Lotéricas (No limite fixado

pela CEF)

– Citibank

– UNICRED

– Multibank

– Rede Banorte Matriz

