Por ano, mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama em Mato Grosso do Sul

Chances de cura são de até 90% nos casos em que a doença é detectada em seu estágio inicial

Conforme balanço divulgado pelo Hospital de Câncer Alfredo Abraão, de janeiro a setembro deste ano foram realizados 144.255 procedimentos. Destes, 44.116 foram consultas, 50.958 exames laboratoriais, 10.418 exames de imagem,11.630 quimioterapia, 756 radioterapias, 2.144 cirurgias, 5.866 atendimentos no PAM (Pronto Atendimento Médico), 1.027 internações em enfermarias, 404 internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 16.936 exames anatomopatológicos.

Em entrevista ao jornal O Estado, Ed Nogueira Neto, médico cirurgião oncológico do Hospital de Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande ressaltou a importância da prevenção do câncer de mama. Ele enfatiza que toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. A prevenção primária do câncer de mama está relacionada ao controle dos fatores de risco conhecidos e à promoção de práticas e comportamentos considerados protetores.

“Novos casos são descobertos todos os dias, mas, no mês da campanha, o número praticamente dobra. Mulheres devem procurar o médico a partir dos primeiros sintomas, e para as mulheres que tem casos na família, a procura pelo especialista deve ser ainda mais cedo. Estão sendo ofertados para as mulheres na faixa etária entre 40 e 69 anos, que podem fazer consultas, exames de mamografia e ter orientações sobre a prevenção ao câncer de mama de forma gratuita”, explica.

Um dos fatores que mais impactaram no número dos novos diagnósticos foi a pandemia, quando muitas mulheres deixaram de realizar os exames preventivos. Com isso, o especialista destaca que, neste período, muitos casos já são detectados em estágios avançados.

“Durante a pandemia, a busca pelo atendimento foi impactada. Hospitais lotados com pacientes vítimas da covid-19. Agora, as pacientes voltaram a procurar por exames, mas quando chegam, a doença já está em estado avançado. Recentemente, casos de pacientes entre 30 e 40 anos estão vindo à tona. Orientamos a que as mulheres busquem pelo diagnóstico precoce, ele salva vidas. Em Mato Grosso do Sul, cerca de mil mulheres são diagnosticadas com a doença; no Brasil, esse número chega a 70 mil”, destaca, frisando que os exames são rápidos e práticos e que em menos de cinco minutos estão prontos.

Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa é que entre 2023 e 2025 sejam diagnosticados quase 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, resultando em cerca de 18 mil mortes. A média de idade das mulheres com a doença no país é de 53 anos, cerca de dez anos a menos do que nos Estados Unidos.

Os fatores de risco para o câncer de mama incluem o envelhecimento, predisposição genética, uso de reposição hormonal, histórico familiar da doença, menopausa tardia, gravidez após os 35 anos, uso de anticoncepcionais orais, além de sedentarismo, obesidade e consumo excessivo de álcool.

Média é de 74 exames por dia

Somente nos primeiros quinze dias da campanha do Outubro Rosa, já foram realizadas 522 mamografias em mulheres entre 40 e 65 anos. Conforme analisado pelo Hospital de Câncer, a média é de 74 exames por dia, fazendo com que 90% do objetivo seja alcançado.

A assessoria do Hospital de Câncer comenta sobre a importância do diagnostico precoce e das mídias para ajudar a divulgar as informações. “Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura, que chega a 95%. As embaixadoras da nossa campanha, nossas pacientes Emily Coffaci, Ilma Teodoro e Eliza Montes, que são onco influencers e a imprensa tem contribuído significativamente para alertar as mulheres por meio das mídias sobre a importância da realização dos exames e da detecção precoce que ajuda a salvar vidas.”

Serviço

O Hospital de Câncer está ofertando 80 mamografias por dia, de forma gratuita, até o dia 31 de outubro. A distribuição das senhas começa 6h para mulheres entre 40 e 65 anos. Para conseguir realizar o exame é necessário apresentar documentos pessoais e o cartão do SUS. O funcionamento é de segunda a sexta-feira. O hospital fica na rua Marechal Rondon, 1.053, no Centro, em Campo Grande.

Por Thays Schneider e Inez Nazira.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.