POLITIZOU: CNPq entra no quarto dia fora do ar. Com isso, os bolsistas começaram a “surtar. De acordo, com usuários que se rebelam no Twitter, não vai ter pagamento de bolsas em agosto. E agora? Aliás, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) é a agência federal de fomento à pesquisa.

Assim, não é possível acessar currículos de cientistas. Isso significa que tudo ligado à pesquisas está indisponível. CNPq e Lattes são trends do momento do momento nas redes sociais. O primeiro tem mais de 32 mil menções, enquanto o segundo 29 mil menções.

Ainda no sábado (24) a agência se manifestou. “Não há previsão para o restabelecimento total. Todos os esforços estão sendo envidados para o pleno retorno o mais breve possível”, informou o CNPq. Com tudo que está acontecendo, houve politização do assunto.

politizou

Entre os usuário do “passarinho azul”, Bolsonaro é “culpado” pelo acontecimento.

“Não é só o Lattes viu. A Folha de Pagamentos do CNPq rodou também. E os bolsistas vão pagar seus boletos em agosto como? A morte do CNPq é morte matada.”, twittou @Samuel SilvaFB.

Isto foi o suficiente para os parlamentares voltarem das férias. Assim É o caso do @senadorhumberto. “O descaso do governo Bolsonaro com a Ciência ultrapassou todos os limites. A Plataforma Lattes está fora do ar há 4 dias. O problema ameaça os dados de pesquisas e pesquisadores do país”, postou.

Já outro parlamentar, @DeputadoFederal, foi além. “Só pra eu entender: Enquanto o ministro astronauta da Ciência e Tecnologia se encontrava com a deputada alemã neonazista, CNPq sofre o maior apagão da história. O governo Bolsonaro e suas prioridades…”, publicou.

ontem

Já nesta segunda (26), as informações não mudaram. Assim, o conselho “segue em esforço conjunto” com o MCTI para o restabelecimento dos sistemas. Porém, nada foi dito sobe o motivo do “fora do ar”. Mesmo assim há um foco. “A prioridade é restaurar o acesso aos currículos na plataforma Lattes o mais rápido possível.”

Enquanto isso, todos os prazos de editais estão suspensos e serão prorrogados. Afirmou o orgão.