Policial penal surta, saca arma de fogo em casa e pelo menos 15 policiais são acionados

Na tarde desta segunda-feira (4), uma policial penal que não teve identidade revelada ficou completamente descompensada em casa, sacou uma arma de fogo e fez ameaças à família. Os filhos da mulher retiraram a arma das mãos dela e os vizinhos acionaram a polícia. Na ocasião, uma equipe do BP-CHOQUE (Batalhão de Choque da Polícia Militar do MS), com pelo menos oito agentes, mais quatro da PM (Polícia Militar) e três socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), atenderam a ocorrência. O fato aconteceu no bairro Parque Dalas em Campo Grande.

Segundo informações policiais, a família entrou em contato com o advogado da policial penal, que se comprometeu a entregar a arma da cliente no núcleo da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Até o momento não se sabe o que motivou o caso. O Jornal O Estado entrou em contato com a assessoria de comunicação da Agepen, que afirmou não ter conhecimento da situação.

Com informações de Itamar Buzzatta

