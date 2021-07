Polícia Militar Rodoviária faz maior apreensão de maconha do país

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizou a maior apreensão de maconha do Brasi neste sábado (10), após abordar uma carreta que passava pela MS-279, região de Dourados. Os policiais encontraram 36,5 toneladas do entorpecente. A ação faz parte da Operação Hórus.

Conforme o Dourados News, a abordagem ocorreu durante a tarde deste sábado. A droga estava escondida no meio do carregamento de soja. Com a carga ilícita descoberta pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), o condutor da carreta foi preso em flagrante.

A apreensão realizada pelos policiais da PMR superou o quantitativo de 29,2 toneladas de maconha que foram encontradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em 8 de fevereiro, na BR-267, em Rio Brilhante.