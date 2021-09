Preso por sequestro diz que escolheu vítima após vê-la com joias em padaria

A Polícia Civil anunciou nesta segunda-feira (20) a prisão de um dos suspeitos por envolvimento no sequestro de uma mulher no final de semana. Com o auxílio do Batalhão de Choque, o suspeito foi encontrado no bairro Universitário, na Capital, e disse que escolheu a vítima após encontrá-la numa padaria usando joias.

Conforme o delegado do Garras (Delegacia Especializada a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), João Paulo Sartori, ainda na tarde de domingo, os policiais chegaram até o suspeito, além da arma e o veículo, um Fiat Uno, usados no crime.

Segundo o delegado, o suspeito detido tem diversas passagens policiais. ”Ele visualizou uma das vítimas em uma padaria em poder de muitas joias e decidiu segui-la e perpetrar o roubo”, disse. “Mas é uma versão que está demandando confirmação”, concluiu.

Sobre o dinheiro roubado da vítima, a polícia suspeita que está com o coautor, de 20 anos, que já foi identificado, porém, ainda não foi capturado, conforme explicou Sartori. A polícia acredita que o sequestro contou com um terceiro indivíduo, que deu apoio para ação.

”Acreditamos na hipótese que, inicialmente, eles entraram na residência com o escopo de cometer apenas o roubo com privação momentânea da liberdade das vítimas. Porém, um dos autores viu um vigilante na rua e achou que havia alguma intercorrência na ação, (…) acabaram levando a vítima e convertendo o crime de roubo para sequestro”, afirmou.

Ainda na madrugada de domingo, os policiais conseguiram recuperar o veículo da família que foi roubado no momento do sequestro e o celular da vítima. Sartori informou ainda que foram feitas várias ameaças enquanto a vítima esteve presa em seu local de cárcere, mas ela não foi ferida.

O crime

Uma família passou por momentos de terror na noite deste sábado (18), em Campo Grande, vítimas de roubo e sequestro. Bandidos invadiram uma casa na Vila Antônio Venda, e uma mulher de 50 anos foi sequestrada. Foi exigido o valor de R$ 50 mil para que a vítima não fosse morta.

O delegado do Garras (Delegacia Especializada a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), João Paulo Sartori, detalhou a dinâmica do crime durante a coletiva. Eles teriam seguido as vítimas até a casa. No momento que as vítimas entraram na garagem, os suspeitos entraram junto e anunciaram o assalto.

De acordo com as informações divulgadas pelo Garras, um dos homens rendeu as vítimas enquanto outro cuidava a movimentação do lado de fora. Eles foram embora levando a mulher após perceberem um vigilante próximo.

Um dirigiu o Fiat Uno enquanto o outro estava no carro da família, com a refém dirigindo. Os foram até o bairro Pacaembu, na região da Guaicurus. Segundo Sartori, a casa pertence um dos suspeitos de envolvimento no crime.

A vítima foi encontrada pelos policiais do Choque por volta das 3h30, no Itamaracá. O veículo da família foi encontrado no mesmo bairro, mas em outro endereço.

Acesse também: Mulher bate em camionete parada e capota o carro na Vila Bandeirantes

(Com informações da repórter Rosana Lemes)

(Matéria atualizada às 12:13 para acréscimo de informações)