Plaenge chega a São Paulo, capital de negócios do País

Investimento inicial previsto na nova expansão da construtora é de R$ 100 milhões

A construtora Plaenge amplia operações e anuncia a chegada a São Paulo, capital de negócios do País. A metrópole paulista foi escolhida por concentrar o maior mercado imobiliário brasileiro e por ser a maior metrópole da América do Sul. O sofisticado e tradicional bairro Moema vai receber o primeiro empreendimento Plaenge na capital paulista.

Considerada líder nas regiões Sul e Centro-Oeste do país, e a quarta maior construtora do país de acordo com o ranking Intec, a Plaenge expande sua atuação, agora em São Paulo.

“Entendemos que chegamos bem preparados e credenciados para iniciar as operações no maior centro de negócios do País”, afirma o diretor da Plaenge, Édison Holzmann.

Com essa expansão, a Plaenge passa a operar nas nove principais cidades do Centro Sul do País (Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Londrina, Maringá, Joinville, Porto Alegre, Campinas e São Paulo), além do Chile.

Gestão conservadora

A solidez da Plaenge trazida pelo nível de governança corporativa diferenciada da empresa, agregado aos constantes investimentos em inovação, design, atendimento ao cliente e em processos desenvolvidos nos últimos anos é o que garante à empresa as condições para expansão dos negócios, incluindo São Paulo, no planejamento da empresa.

Em 2020, a Plaenge totalizou 19 lançamentos imobiliários no Brasil e no Chile, que somam VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 1,6 bilhão. Em 2021, a previsão é encerrar o ano com 26 novos empreendimentos no Brasil e no Chile, com VGV estimado de R$ 2,2 bilhões.

Plaenge em São Paulo

O sofisticado bairro de Moema, onde localiza-se o icônico Parque do Ibirapuera, foi a região escolhida para receber o primeiro empreendimento Plaenge em São Paulo. É uma região de ruas arborizadas e topografia plana que favorecem o deslocamento a pé.

Moema concentra uma sofisticada rede de serviços que inclui lojas e restaurantes internacionais, escolas de alto padrão e muitas opções de lazer, como o próprio Parque do Ibirapuera, o Museu de Arte Moderna, shoppings, livrarias e cinemas.

O investimento inicial previsto é de R$ 100 milhões. Holzmann antecipa que os paulistanos vão se surpreender com a proposta de alto padrão da Plaenge, que reúne sofisticação, design, inovação e os melhores acabamentos do mercado, aliados a uma tradição de mais de 50 anos. “Moema é um dos bairros mais sofisticados e tradicionais de São Paulo, cujas características se somam aos atributos da marca Plaenge”, analisa.

Nos últimos anos, a Plaenge inovou ao trazer para o mercado imobiliário práticas de gestão e de design do mercado automobilístico europeu. “Temos uma forte parceria com a Porsche Consulting, que nos permitiu ter um controle rigoroso e de alto nível de nossos processos de criação de produtos, serviços, gestão da produção e de relacionamento digital com nossos clientes”, analisa.

Histórico de expansões

Ao longo de 51 anos de história, a Plaenge trilhou uma trajetória de expansões para outras capitais e para o exterior, que a capacitou para o início da operação em São Paulo. A experiência de chegar a novos mercados tornou a construtora cada vez mais organizada, inovadora e competitiva.

Ainda na década de 1980, a primeira capital a receber uma expansão da Plaenge foi Cuiabá (MT), em 1983. Na época, o estado estava se abrindo para a agricultura e apresentava boa projeção de crescimento, que se confirmou ao longo das décadas. Pouco tempo depois, em 1988, foi aberta a regional de Campo Grande (MS). “Nas duas capitais, nós chegamos com a intenção de ficar e hoje somos líderes de mercado”, pontua.

Em 2003, foi a vez da Plaenge desbravar Curitiba (PR). Na mesma década, foram abertas filiais em Maringá (PR/2008) e Joinville (SC/2009). Também em 2009, foi criada a Plaenge Chile, e depois de consolidar operações no Centro Sul do país com muito sucesso, a construtora chegou a Santiago, onde se prepara para seu primeiro lançamento, na capital chilena.

Dez anos depois, em 2019, a Plaenge lançou seu primeiro empreendimento em Campinas, o Vitra, que se tornou um case de sucesso de vendas no mercado local. Por fim, o ano de 2020 marcou a chegada da Plaenge à capital gaúcha Porto Alegre, consolidando sua posição de liderança na região sul do país.

Sobre a Plaenge

Fundada em 1970, a Plaenge atua nos segmentos de incorporação residencial, desenvolvimento urbano, construção civil, projetos e montagens industriais. É a maior construtora do Sul do Brasil e a quarta maior do país de acordo com o ranking Intec. A empresa já entregou mais de 400 empreendimentos que somam mais de 6 milhões m² de área construída e onde vivem 100 mil pessoas.