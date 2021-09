Pedreiro cai de obra de luxo e morre em Campo Grande

Um trabalhador de 30 anos morreu ao cair do segundo andar de uma obra em construção no início desta tarde de quinta-feira (16). Ele era pedreiro e estava na laje dando continuidade aos trabalhos no local, uma residência de dois andares. Ainda não se sabe o motivo da queda, já que o responsável afirmou que ele estava com todos os equipamentos de segurança.

Assim que aconteceu o acidente, os outros trabalhadores do local chamaram os bombeiros que ao chegarem constataram o óbito. A queda foi de cerca de sete metros. A fatalidade aconteceu em um condomínio de luxo na zona norte de Campo Grande.

A perícia está no local para entender como aconteceu este acidente de trabalho. O corpo já foi liberado para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil cuida do caso.

Enquanto isso, em uma obra no Estrela Dalva, algo parecido acontece, porém, ninguém está com nenhum equipamento de segurança.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)