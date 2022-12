PEC da Transição foi promulgada com apoio do MS

A PEC da Transição foi votada e aprovada na noite de ontem (22), no Senado. Soraya Thronicke (União), Simone Tebet (MDB), Nelsinho Trad (PSB), votaram a favor e na Câmara Federal apenas a senadora eleita, Tereza Cristina e o deputado federal Luiz Ovando (PP), votaram contra.

Veja como os deputados federais por MS, votaram:

Votaram SIM: Beto Pereira (PSDB), Rose Modesto, Dagoberto Nogueira (PSDB), Fábio Trad (PSD), Loester Trutis (PL), Rose Modesto (União) e Vander Loubet (PT). Com destaque ao Loester Truttis, aliado do presidente Bolsonaro que aprovou o teto.

Apenas os PPistas foram contrários: Tereza Cristina e Ovandro.

Fruto de um acordo entre lideranças partidárias e representantes do governo eleito, a mudança constitucional permite ao novo governo deixar o valor de R$ 145 bilhões do Orçamento de 2023 de fora do teto de gastos. Esses recursos são para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e a Farmácia Popular.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que era “com imenso júbilo” que dirigia a sessão de promulgação da emenda. Ele destacou os acordos entre Câmara, Senado e representantes do governo eleito para permitir os recursos fora do teto, com destinação para programas sociais. Pacheco ainda exaltou o faltou de a tramitação ter levado apenas 23 dias entre a apresentação da proposta e a promulgação da emenda.

