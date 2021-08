Passinho e flashback dançam em Campão e é a coreografia da mesma música. É o Flash Mob Jerusalema, o evento acontece neste sábado (28), a partir das 14h, na Praça do Rádio Clube, com diversos DJ’s como Marquinhos Spinosa, além de grupos do estilo. A organização é da página Relembrar Histórias do Flash Back, criada por Letícia Angels, com o objetivo de homenagear Campo Grande pelos seus 122 anos.

Como aquelas mobilizações clássicas onde de repente diversas pessoas começam a dançar ao mesmo tempo, o Flash Mob era para ser segredo. Era um surpresa para a população de Campo Grande com as músicas tocadas nas discotecas da década de 1970, danceterias da década de 1980 e boates de 1990 e 2000.

Porém, com os grupos de passinhos ensaiando, a notícias se espalhou pelos bairros da cidade. Agora o que ainda era novidade é que não haverá outras músicas, será a cantada pela sul-africana Nomcebo Zicode, com o DJ Master KG. Conhece? Esta música viralizou e até militares a interpretaram.

convite

Letícia explicou que, inclusive, a Polícia Militar e os Bombeiros Militares foram convidados oficialmente, mas não houve adesão suficiente. O mesmo não aconteceu com os garis que aceitaram rapidamente o convite.

“A ideia é divulgar Campo Grande e o Flashback. “Nossa intenção é dançar muito flashback e que este estilo continue arregimentando adeptos das próximas gerações”, destaca Letícia.

A organizadora, vai aproveitar a oportunidade para entregar ao prefeito Marquinhos Trad (PSD), que confirmou presença, uma carta solicitando reconhecimento oficial do Flashback como segmento cultural na Capital.

“Queremos ser vistos e reconhecidos como dançarinos de um estilo musical que sobrevive há 50 anos”, pontua Letícia. Participam do evento 20 DJs convidados com presença vip,. eles não vão tocar, mas apoiam a iniciativa e vão colaborar com suas imagens e redes sociais para divulgar o clipe. Todos receberão certificados de participação, assim como os grupos receberão troféus.

Já os grupos que estarão na coreografia são: Amigos do Flashback, Bonde do Flashback, Filhos das Moreninhas, Let’s Dance, Parceiros do Flashback, Street Dance, Unidos do Flashback e Catedráticos do Passinho.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Campo Grande, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Solurb, Fundação Estadual de Cultura de MS e Agência Grande Mídia .

