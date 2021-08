Oportunidade: Prefeitura abre inscrições para curso gratuito

A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu nesta quarta-feira (18), as inscrições para o curso gratuito direcionado ao ramo de vendas em geral. A capacitação aborda várias técnicas, que vão desde noções de marketing a técnicas de empreendedorismo, aliado ao uso da tecnologia, por meio das redes sociais e outras ferramentas que possibilitam a otimização nas vendas, e podem ser aplicadas em vários modelos de negócios.

Uma das finalidades é que o jovem possa aplicar os conhecimentos de forma imediata em sua vida, para que possa empreender e gerar renda. “O jovem que está em busca de qualificação já é um destaque na sociedade. Nossos cursos atendem as necessidades do jovem campo-grandense. Neste caso em específico, do curso de vendas, pode abrir um leque muito grande de possibilidades. É um ramo com muito mercado, principalmente neste momento, em que já percebemos as atividades retornando a sua normalidade”, afirma a subsecretária de Políticas para Juventude, Laura Miranda.

“Com o nosso curso queremos oportunizar instrumentos para o jovem consiga gerar renda, isso nós conversaremos e desenvolveremos durante o curso. A falta de conhecimento, por muitas vezes, impede que o jovem evolua. Nós pretendemos esclarecer alguns pontos que podem contribuir e muito com seu futuro profissional. Alguns conhecimentos, além de ajudar nas vendas no comercio comum ou no campo digital, podem auxiliar até mesmo na vida, pois saber vender vai além do produto ou serviço”, destacou o professor Luiz Pinho Júnior.

Serviços

As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e podem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 WhatsApp (67) 9 9302-5275.