Oportunidade de trabalho é oferecida no Jardim Aeroporto

O Governo do Estado leva neste domingo (6), oportunidade de trabalho para quem está em busca de uma recolocação na Capital.

Neste domingo (6), a equipe da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) se desloca do Centro da Capital para atender os moradores Jardim Aeroporto e adjacências, para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho.

É necessário que os interessados tragam RG, CPF e Carteira de Trabalho para concorrer às vagas. O atendimento será gratuito, das 8 às 11 horas, no Centro Comunitário do Jardim Aeroporto na Rua Heitor Vieira de Almeida, esquina com a Rua Veranópolis, no Jardim Aeroporto.

O objetivo é facilitar o acesso aos serviços ofertados pela Fundação para os que residem em regiões mais distantes do Centro, desburocratizando e evitando gastos com deslocamento.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta a importância dessa ação e o compromisso em promover a inclusão social por meio do trabalho.

“Enquanto agentes públicos, a Funtrab reforça seu compromisso de atuar como um facilitador entre os trabalhadores e empregadores. Estamos alinhados com a proposta da Semadesc, no sentido de estimular os programas e projetos que fomentem a empregabilidade, pois com a união de esforços entre as instituições, espera-se impulsionar o setor produtivo, fortalecer a economia local e proporcionar melhores condições de trabalho e vida para a população”, explicou o dirigente.

