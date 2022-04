Operação Semana Santa começa hoje e fiscaliza a pesca ilegal no Estado

A partir das 12h de hoje (12), é iniciada a Operação Semana Santa, com objetivo de fiscalizar a pesca ilegal no Estado durante a semana, por conta da tradição religiosa de consumo de pescado do período. A operação é comandada pela PMA (Polícia Militar Ambienta) que desde a semana passada vem intensificando as fiscalizações em rios, principalmente nos fins de semana, onde há maior presença de pescadores.

Durante o feriado é esperado que a quantidade de pescadores, tanto do Estado quanto turistas, aumente de modo expressivo. A PMA irá utilizar 300 policiais até a próxima segunda-feira (18), último dia de operações, para fiscalizar rios e qualquer atividade que trabalhe com recursos da pesca. O intuito do grande expoente de policiais é orientar e dissuadir pessoas que tiverem a intensão de praticar crimes ambientais, reduzindo assim as autuações. Só no ano passado foram 43 pessoas autuadas, 19 delas por pesca ilegal.

A Operação Semana Santa tem como foco a fiscalização da pesca mas pode atuar em outras áreas ambientais como o desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, incêndios, caça e atividades potencialmente poluidoras. Fiscalizações de rotina como apreensão de drogas, armas, contrabandos e roubos também serão realizadas.

Em Mato Grosso do Sul são 30 espécies com restrições de medidas de captura e 11 tipos de espécies de iscas vivas também com restrições. Rios, locais como cachoeiras e corredeiras com pesca proibida e apetrechos de pesca, principalmente para o pescador amador também serão proibidos.

Para a população que costuma adquirir pescado neste período, a PMA alerta para atenção na origem. É essencial que o consumidor compre de estabelecimentos autorizados e que comprovem a origem do produto. Também é recomendado que o produto não seja comprado de ambulantes ou em beiras de estradas.

Com informações da PMA.