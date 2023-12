Operação Natal da PRF contabiliza oito mortes nas rodovias federais

Direção sob efeito de bebida alcoólica, ultrapassagem indevida e uso incorreto de cadeirinha estão entre as principais infrações

A Operação Natal 2023 da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi marcada pela redução no número de acidentes graves nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Apesar da queda desse tipo de sinistros, houve aumento no número de feridos e mortos. A PRF alerta quanto ao uso do cinto de segurança e ao comportamento inadequado na direção de veículos.

Vale lembrar que em 2022, a Operação de Natal somou 17 acidentes nas rodovias federais do Estado, deixando três pessoas feridas e nenhuma morte. Diferente do que mostrou o balanço da PRF deste ano, quando foram registrados oito óbitos, 146 condutores e/ou passageiros sem cinto de segurança e 42 crianças transportadas irregularmente.

Ainda durante a operação, mais de 420 ultrapassagens indevidas foram registradas, 62 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sete pessoas foram presas e tiveram os seus veículos recolhidos.

Para o jornal O Estado, o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Bueno, explicou que as infrações mais recorrentes nas operações que a Polícia Rodoviária realiza, ao longo do ano, são também as responsáveis pelo maior número de mortes nas rodovias de todo o Estado, o que confirma a importância das ações de conscientização.

“Focamos muito na parte de fiscalização, mas não esquecemos da parte de educação para o trânsito. As infrações (ultrapassagem indevida, excesso de velocidade e uso inadequado de cadeirinhas) são as mais frequentes e as mais fatais e mesmo autuadas, as pessoas seguem fazendo, então, o que temos que fazer é atingir na educação e fortalecer a educação para o trânsito. A autuação é o último recurso para a redução de acidentes”, destacou.

A operação foi realizada em todo Brasil e 5.940 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos. A Polícia Rodoviária Federal fez 25.658 registros de veículos transitando acima do limite de velocidade da via. Além dessas infrações, 1.106 motoristas foram autuados por dirigir veículo sob efeito de álcool ou por recusa à realização da avaliação com o “bafômetro” (etilômetro), resultado dos mais de 26 mil testes aplicados pela PRF. 668 responsáveis foram notificados por transportarem crianças sem os dispositivos de retenção (cadeirinhas).

Enfrentamento à criminalidade

As atividades da PRF no enfrentamento ao crime tiveram como finalidade promover a segurança aos cidadãos que circularam por rodovias federais, ao longo da Operação Natal 2023.

Graças ao trabalho de policiamento ostensivo em pontos estratégicos foi possível recuperar 59 veículos com restrição de furto ou roubo e retirar 11 armas e 149 munições de circulação. Já no combate ao tráfico de drogas, 7,6 toneladas de maconha e 236 quilos de cocaína foram apreendidos. Em todo o país, 421 pessoas foram detidas e encaminhadas à Polícia Judiciária.

Por – Thays Schneider e Michelly Perez

