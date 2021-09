Operação conjunta entre PRF e Correios desarticula contrabando de drogas na Capital

Uma ação encabeçada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e os Correios, junto ao GOC-MS (Grupo de Operações com Cães), apreenderam diversas encomendas contrabandeadas com drogas, nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. Segundo informações da equipe policial, os entorpecentes seriam enviados para vários estados do país.

Na ocasião, dentro de uma das embalagens foram encontrados inúmeros tipos de drogas que estavam embaladas e já prontas para o consumo, entre elas: maconha “in natura”, haxixe, ecstasy e micropontos de LSD. No total, foram apreendidos 13 kg de maconha, 585 g de haxixe, 8 comprimidos de ecstasy e 2 micropontos de LSD.

Durante o trabalho de vistoria nas encomendas, os cães farejadores de drogas da PRF, K9 Bella e K9 Zorro, ambos da raça Pastor Belga Malinois, indicaram positivamente para a presença de substâncias ilícitas em 12 encomendas, que teriam como destinos os estados de Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As encomendas foram encaminhadas juntamente com a droga apreendida para a Polícia Federal de Campo Grande para os procedimentos necessários.

(Matéria alterada às 10:29 para correção de informações)