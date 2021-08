Olha a faca: flanelinha ameaça condutores no centro da cidade

Flanelinha ameaça condutores no centro da cidade com arma branca

Cerca de três viaturas da Polícia Militar foram acionadas na tarde desta terça-feira (3), após receber denúncias de que um flanelinha estaria ameaçando com uma faca, condutores que tentam estacionar seus veículos ou que passam pela rua Sete de Setembro, entre o Mercadão Municipal e o Camelódromo, no centro da cidade em Campo Grande.

A equipe de reportagem do O Estado Play esteve no local e presenciou o momento em que o homem fugiu com a arma branca. Segundo informações de populares, toda vez que algum carro para, ele aborda o proprietário e pede dinheiro, quando não ganha nada, puxa a faca e ameaça as vítimas.

Alerta

Geralmente o morador de rua fica encostado no muro da Escola Municipal Osvaldo Cruz, região em que os agentes da polícia fazem mutirão para localizá-lo. De acordo com uma das vítimas que registrou a ocorrência, o autor estava descompensado e pode estar sob efeitos de drogas.