O ESTADO MS e TV ESCOLA oferecem intensivo para ENEM. Agora acessando oestadoonline e aquela que tem acessibilidade na tela, você terá acesso a parceria de um curso intensivo digital para o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), que terá suas provas aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Ou seja, são apenas quatro meses para estudar. As provas serão em versão online e impressa com quatro cadernos de questões e a redação. Que facilidade ,né?! As chances estão ainda melhores de se dar bem porque a concorrência diminuiu, sabia? Clica aqui para saber mais.

A Hora do Enem, transmitido pela TV Escola, vai ao ar diariamente possibilitando aos estudantes do Mato Grosso do Sul participarem do Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem 2021 que é disponibilizado em formato digital e que reúne inúmeros recursos para apoio e reforço das matérias, dando condições do estudante se preparar com chances de alcançar um bom resultado nas provas do Enem.

Por meio do convênio entre o Estado MS e a TV Escola, os estudantes do nosso estado podem realizar o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem por um valor especial de apenas R$ 99,00, em parcela única, e acessar este conteúdo digital diretamente através do portal OEMS. Os interessados podem obter mais informações clicando aqui.

Diretor do Colégio 24 horas, João Mesquita, participa do projeto e coordena a parte de tecnologia da informação e preparou os ambientes para o projeto Hora do Enem 2021. Ele explica que o conteúdo é de quatro aulas diárias de segunda a sexta e no fim de semana há maratonas, uma no sábado e outra no domingo. Além disso, ele destaca a importância da parceria.

“A parceria é porque, justamente, a gente vê o grande avanço do estado de Mato Grosso do Sul, um dos estados que mais cresce no Brasil e em função até do seu tamanho, a participação de um veículo de imprensa com esta categoria do O Estado MS vai ajudar estudantes que, às vezes estão em lugares mais remotos ou tem dificuldade de voltar às aulas presenciais, possam acessar o curso em condições especiais”, explica João Mesquita.

O diretor e coordenador ainda reforça que o convênio entre O Estado MS e A TV Escola e surgiu de maneira que conseguisse ceder o material que compõe o curso intensivo digital por preço subsidiado com valor especial de 99 reais.

“Custa muito menos que um livro didático e o estudante vai ter um curso completo com mais de 230 videoaulas, com professores especialistas do QG do Enem. Há material de apoio e todo conteúdo está associado às 120 habilidades que compõem as matrizes referências do enem. Isso facilita muito o entendimento do aluno, os exercícios são separados por assunto para que o aluno veja quais as questões que caíram sobre o tema no Enem”, pontua João Mesquita.

O curso ainda oferece uma série de recursos e ferramentas que ajudam nesta preparação, que vão desde testes online a testes vocacionais e um série de dicas e serviços complementares para quem faz o curso além do reforço diário.

O curso surgiu em 2015 como iniciativa do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e MEC (Ministério da Educação) para ajudar na preparação dos alunos. Foi nesta época que começou a utilização de multiplataformas, principalmente a utilização de aplicativos.

“Feito exclusivamente pela TV Escola por meio Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto e vem sendo mantido na televisão com quatro programas diários exibidos com todos os conteúdos de maneira temática. Neste ano de 2021, por conta da pandemia, reforçaram o conteúdo com os lados motivacional e emocional dos alunos porque muitos dos estudantes se sentiram inseguros e alheios à preparação em função da suspensão das aulas presenciais”, explicou João Mesquita.

A suspensão das aulas presenciais é realidade, especialmente das regiões mais carentes e alunos da rede pública, em vários estados do Brasil, que só agora começaram a retomar a aula, mas falta pouco tempo para o exame.

“Além do trabalho feito como referência nacional, a Hora do Enem é considerado o grande trabalho de apoio aos estudantes e que, também para dar apoio e suporte, foi elaborado este curso de apoio intensivo, com plataforma digital e por meio de aplicativo, de maneira que o aluno possa fazer o autoestudo ou em grupo com tutores com conteúdo complementar ao que o estudante deveria ou poderia estar aprendendo em sala de aula”, destaca João Mesquita.

A TV Escola tem sinal gratuito e é exibida em todos os satélites, inclusive na Região Amazônica e confins do Brasil. Além disso está em todas as TV à cabo de todas as operadoras. Lembrando que a Hora do Enem é exibido de segunda a sexta com quatro edições diárias, com duas maratonas: uma sábado e uma aos domingo. Veja mais em www.horadoenem.org.br

Idealizado para permitir o autoestudo e reforçar as atividades escolares, o conteúdo tradicional do Enem é correlacionado com as 120 habilidades que são cobradas nas provas do exame, facilitando a compreensão do aluno e a revisão intensiva dos principais assuntos.

O material foi desenvolvido de forma bastante intuitiva, a partir de três ambientes: guia de programação, centro de estudos e área de apoio. Assim, a própria plataforma auxilia a monitorar o progresso nos estudos, exibindo uma ficha de desempenho e indicando os itens da programação já vistos e a revisar.

Os participantes ainda terão acesso a dois e-books complementares contendo a versão digital do livro “Intensivo Enem – Estude através das 120 Habilidade cobradas no Enem” e a “Coletânea das Provas do Enem entre 2010 e 2020”, agrupadas por área, para baixar no smartphone ou tablet.

Lembrando que a taxa de inscrição para o Enem terminou.

