Nutricionista dá dicas para fortalecer imunidade no inverno

É só chegar o inverno que nosso corpo começa a reagir muitas vezes de forma negativa. É nesta época do ano que a imunidade começa a dar sinais de que precisamos ser mais cuidadosos com nossa alimentação e prevenir doenças respiratórias que causam dores de garganta, de cabeça, febre e indisposição.

A boa notícia é que, antes desses desconfortos aparecerem, podemos tomar algumas atitudes para fortalecer o nosso sistema imunológico, e o melhor de tudo, de forma natural, com alimentos que vêm da terra. Por isso, a nutricionista funcional Roberta Kelly indicou ótimos alimentos para manter a imunidade durante o frio.

De início, Kelly destaca a importância em incluir em nossa rotina alimentos que contenham vitamina C. Por ser uma vitamina que não fica em reserva em nosso organismo, é necessário consumir alimentos fontes todos os dias para mantermos a saúde.

“Os alimentos que são fontes de vitamina C e podem ser consumidos na safra de julho com menos agrotóxico são morango, laranja, kiwi, e maracujá. Além dessas frutas, hortaliças como agrião e couve podem ser inseridos em nossa rotina”, apontou.

Muito se fala do prato colorido com muita salada e frutas então Kelly aponta que para variar nas vitaminas e alimentos podem ser consumidos o bife de fígado, manga, mamão, batata doce que são ricos em Vitamina A.

“O zinco que é encontrado na carne vermelha, assim como sementes de girassol e semente de abóboras também podem ser inclusos na dieta para uma alimentação saudável”, citou.

Mas além das frutas e verduras que ajudam a aumentar a imunidade, a nutricionista fala de ervas que podem ser encontradas no quintal de casa e fazem toda a diferença durante o inverno.

“Entre as ervas que aumentam imunidade está o boldo. A folhagem de fácil acesso tem um potencial imunomodulador incrível. Ele vai fortalecer a imunidade, dificultando com que o vírus e bactérias prejudiquem o nosso organismo, além da melhora da constipação do intestino”, descreveu.

Outra erva citada por Kelly é erva da Marcela, ela é anti inflamatória e tem poder calmante no organismo.

Chá de sabugueiro tem poder antivirótico natural e pessoas que tem problema de respiração recorrente podem utilizar, pois ajuda no tratamento de gripe.

Os caldos não ficam de fora e como indicação está o creme de abóbora com gengibre rico em vitamina A com poder anti inflamatório, então nos dias de frio é uma opção.

Outra dica de Roberta está o creme de inhame com alho poró, pois também tem alto poder de imunidade.

Mesmo que existam inúmeras formas de ingerir vitaminas, elas não são tão bem aproveitadas se não houver uma rotina alimenta. Segundo a nutricionista, o correto é que as pessoas tenham de 4 a cinco refeições ao dia dando a devida importância para o café da manhã e lanche da tarde.

“Muita gente acredita que o café da manhã e o lanche da tarde não são importantes mas se você pula o café da manhã e o lanche da tarde no almoço e na janta a fome será maior e aí que há o aumento de calorias. Então é importante se alimentar de manhã com um bom café da manhã contendo sucos de frutas cítricas como abacaxi, suco de laranja com morango, queijo, ovos, milho cozido, isso faz com que o seu corpo fique resistente e preparado para o longo do dia” afirmou.

Ainda de acordo com a nutricionista, antes da ingestão de vitaminas manipuladas, é necessário procurar um profissional para fazer uma análise bioquímica para então verificar as deficiência de vitaminas no organismo para a prescrição do determinado nutriente em falta.