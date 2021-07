‘Nosso Estado será um dos primeiros a retomar todas as atividades’, diz governador

Durante visita ao município de Santa Rita do Pardo, nesta terça-feira (20), o governador Reinaldo Azambuja voltou a afirmar que seremos um dos primeiros estados a retomar as atividades essenciais.

O relatório da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) divulgado na segunda-feira (19), confirma Mato Grosso do Sul como o líder entre os estados que apresentam o maior percentual de doses contra a Covid-19 aplicadas do país. O índice de aproveitamento de doses utilizadas foi de 97% deixando o Estado acima da média nacional de 79%.

Santa Rita do Pardo

No mesmo dia, o governador Reinaldo Azambuja visitou o município de Santa Rita do Pardo para inaugurar o quartel do Corpo de Bombeiros e entregar obras no sistema de esgotamento sanitário.

Para o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, as obras que o Governo do Estado está realizando no município mudam a realidade da população. “Esta unidade operacional do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul representa mais segurança não só para Santa Rita do Pardo, mas para toda a região”.

Azambuja ainda autorizou a abertura de licitação para obra do minianel rodoviário, que vai tirar do centro da cidade o tráfego de caminhões e outros veículos pesados. A obra deve custar R$ 11,3 milhão aos cofres estaduais. A estrutura será instalada na rodovia MS-040.