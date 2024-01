Nenhum estudante de Mato Grosso do Sul tira nota máxima na redação

Nenhum sul-mato-grossense atingiu nota máxima no enem 2023, dos 3,9 milhões de candidatos que participaram do processo seletivo, 60 obtiveram nota mil na redação, só quatro são de estudantes de rede pública de ensino.

Em Mato Grosso do Sul 33,4 mil estudantes participaram do processo. Tentando uma vaga no curso de Direito a estudante Laryssa Galeano de 17 anos, fez pela primeira vez Exame Nacional do Ensino Médio e sentiu dificuldade em conseguir ver a nota. “Estou tentando há mais de quatro horas e até agora nada, site não carrega, ansiedade toma conta”, disse.

Sobre nenhum estudante do Estado ter tirado nota máxima no Enem, Laryssa explica que não teve dificuldades, porém era um tema que precisa de uma boa interpretação pois tinha dois pontos de vista, que podiam confundir o real assunto que devia ser falado. “O assunto era complexo e embaralhou um pouco a cabeça dos participantes”, finalizou.

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (16) que alunos do 3º ano do ensino médio vão receber incentivo financeiro para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Enem 2023. A pasta também liberou os resultados individuais dos participantes.

De acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta terça-feira a lei que institui o programa Pé-de-Meia. A iniciativa prevê uma espécie de bolsa-poupança para que estudantes de baixa renda concluam o ensino médio. “Posso adiantar aqui que haverá também um incentivo para o jovem que fizer o Enem.”

“Vai ser uma forma de estimular o jovem regular do ensino médio que vai receber esse auxílio financeiro nos 3 anos do ensino médio, mas, no último ano, no 3º ano, ele vai receber um percentual, um valor para fazer a prova do Enem”, explicou.

“Precisamos convencer e mostrar que, primeiro, não há custo nenhum para o jovem. Depois, que é a oportunidade que ele tem para acessar o ensino superior. Não há motivo de o jovem não fazer o Enem”, disse.

Dados da pasta mostram que cerca de metade dos estudantes que estavam concluindo o ensino médio em 2023 participaram da última edição do Enem. Outro agravante, segundo Santana, é que, dentre os que se inscreveram, muitos não chegaram a fazer a prova. Dos 1,4 milhão de concluintes do ensino médio que se inscreveram para o exame, apenas 1 milhão participaram efetivamente.

“Precisamos identificar os motivos em cada rede, em cada Estado. E dialogar com as redes para identificar os motivos disso”, disse.

Sisu

Com resultado em mãos participantes aguardam ansiosos para abertura do Sisu ( Sistema de Seleção Unificada), começarão no dia 22 de janeiro, com 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de educação superior participantes do programa.

Neste ano, o Sisu terá apenas uma edição. Serão ofertadas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas instituições de ensino superior que aderiram à seleção.

Por Thays Schneider.