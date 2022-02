Na garupa da moto do filho, mulher morre em acidente no bairro Zé Pereira

Após cerca de 30 minutos na tentativa de ser reanimada, Carmelina de Souza Barreto, 53, morreu em um acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (16), envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um caminhão-tanque na rua Sagarana, esquina com a rua com José Barbosa Rodrigues, entrada do bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

Carmelina estava na garupa da moto do filho, de 30 anos, que sofreu traumatismo craniano e precisou ser encaminhado em estado grave para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

Segundo o tenente e médico da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros, Carlos Sanches, a vítima fatal chegou a ser entubada na ambulância, mas não resistiu.

Os socorristas acreditam que a motocicleta havia avançado no sinal vermelho, provocando a batida. O trecho ficou interditado para os demais veículos.

(Com Willian Leite)