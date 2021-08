Música de MS tem mais de 3 mil visualizações em 1 dia. “Olha só que legal, mais de 3000 visualizações em 24 horas!!!”, comemorou o vocalista e baixista da One Life One Chance, banda de Rock de Mato Grosso do Sul, Neylor Dutra. E disse ainda: “Estamos muito felizes em divulgar para todo o mundo a música do MS”. Há pouco mais de um mês (CLIQUE AQUI), eles reiniciavam o projeto e mostraram no O Estado Online todo o processo criativo das canções.

Todavia a banda composta por Neylor, João Guilherme (guitarra) e Felipe Lira (bateria), teve ainda um alcance de milhares de audições no spotify. Porém, o metal que tocam é bem apreciado em Berlim, Londres e outros países europeus, além dos Estados Unidos. Assim, neste período de pandemia, surgiu a oportunidade do trio embrenhar nas músicas autorais e na reflexão de toda uma carreira de experiência musical.

Por isso, a nova música “Reborn Everyday” retrata o cotidiano. “Este single, retrata que cada dia que a gente acorda e abre os olhos temos uma nova chance. A letra é sobre gratidão. Em uma parte do clipe nos envolvemos em sangue. Isso quer dizer – de forma poética – que renascemos a cada dia – em meio ao sangue e a dor diante do que acontece e dos nossos problemas. É renascer a cada dia, mas com alegria de viver e ter força”, explica.

Talvez o segrede de “Música de MS ter mais de 3 mil visualizações em 1 dia”, seja o tema e a dedicação da banda.

veja trecho da letra TRADUZIDA :

“Não deixe nada tem impedir

Expurgue seus medos

Tente olhar de um novo prisma

Nobre medicamento é entender

Que cada passo dado é o que importa”

MAS VEJA ABAIXO A MÚSICA COMPLETA:

