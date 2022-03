Municípios de MS aprovam reajuste e salários ultrapassam em até 24% o Piso Nacional

Após diversas manifestações de profissionais da educação em todo Mato Grosso do Sul, alguns municípios aderiram ao reajuste e aprovaram o novo piso salarial dos professores. Com a aprovação, a remuneração ultrapassa em até 24% o Piso Nacional.

De acordo com a Portaria assinada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro, o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica para 2022 é de R$ 3.845,63, para 40 horas de trabalho semanal.

Em Campo Grande, os profissionais da educação pública da Reme (Rede Municipal de Ensino) aprovaram em unanimidade, a proposta de correção do Piso municipal para 20h, conforme prevê as leis municipais 5.060/2012 e 5.411/2014, e a lei federal 11.738/2008, acordada entre ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) e prefeitura da Capital. O reajuste é de 67% e será pago de forma escalonada.

“Continuaremos mobilizados e vigilantes até que a nova lei seja sancionada pelo Executivo Municipal. Assim que o Projeto de Lei for encaminhado para a Câmara Municipal faremos novo informe para a categoria”, destaca nota divulgada pela ACP.

No município de Corumbá, foi assinada ontem (16), pelo prefeito Marcelo Iunes (PSDB), a Lei Complementar 291, que concede reajuste de 6,42% aos professores da Reme de Corumbá.

Com a aprovação, professores em início de carreira passam a receber R$ 2.388,25 para 20 horas de trabalho semanal. Para 40 horas, o salário base previsto é de R$ 4.776,50, valor 24,21% maior que o estabelecido pelo Piso Nacional.

Em Ponta Porã o reajuste salarial é de até 36,58%. O projeto de Lei que autoriza o reajuste de salário aos profissionais do Magistério foi aprovado no dia 8 de março pelo prefeito Hélio Peluffo (PSDB) e pelo vice Eduardo Campos (DEM).

Outro município que garantiu o reajuste aos professores foi Três Lagoas. Por unanimidade, parlamentares da Câmara Municipal de Três Lagoas aprovaram no dia 9 de março, o projeto de Lei nº 11/2022 que concedeu a reposição anual para a categoria da Educação.

Após negociação com o Simted (Sindicato dos Trabalhadores da Educação Três Lagoas e Selvíria) e validação em Assembleia do sindicato, foi aprovado o índice escalonado de maneira gradual, sendo 17.05%, em 2022, e 6,79%, mais o índice do Piso Nacional definido pelo MEC, para os exercícios de 2023 a 2025.