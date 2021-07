Uma mulher tenta desesperadamente salvar seus animais. “O que eu mais quero é poder sustentar os animais com meus produtos sem ficar pedindo, implorando, mendigando por ajuda”, desabafa a protetora de pets, Danielle Ocampos que criou sua própria forma de ajudar os bichinhos, mas nem com os corres diários é o suficiente. Com sua marca Pet Petisco com perfil no insta, ela tenta proteger cãezinhos e gatinhos. Como vimos em duas ocasiões. Uma com seu gatinho com HIV, um cãozinho idoso e um shihtzu que é possível rever clicando aqui.

Outra foi com seis cãezinhos doentes que também está linkado nesta frase. “A correria com bicho está grande. Esses dias almocei às dez e meia da noite. Não consigo parar por causa dos bichinhos. Meu caso mais grave e custoso é o Alcapone”, destaca e conta a história do pequeno pet nada mafioso como seu homônimo (Al Capone, Scarfce) que aterrorizou os Estados Unidos, mais precisamente, Chicago e New York, Estados Unidos. O gasgster contrabandista nasceu no Brooklin, o Alcapone canino é nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul passou a dar mais despesas há pouco mais de 1 ano. Por isso, Danielle é já tentou várias formas para resolver os problemas de saúde dos seus bichinhos. Não é de hoje que é esta Mulher que tenta desesperadamente salvar seus animais.

“Tem um ano e pouco que o Alcapone está com estes problemas na pele e alergias, então decidi tentar resolver. Comecei a estudar. Fiz cursos e agora faço petiscos naturais”, revela. Ela até consegue vender os produtos de maneira razoável, mas ainda não é o suficiente para resolver os problemas dos animais”, revela Dani e conta que está longe do objetivo.

Longe

“Falta muito para eu conseguir sustentar meus bichinhos. Tudo que eu queria era deixar de ser uma pedinte e proporcionar vida a eles com meu próprio sustento”, avalia. Dani também vende produtos personalizados dos animaizinhos. Ela fez recentemente um novo apelo por ajuda nas redes sociais.

“Tive que levar novamente meu guerreiro pra internar. Ele passou a maior parte do dia bem, mas do meio da tarde pra cá começou com um tremor e, como o quadro dele é crítico, as Vets dele solicitaram que eu o levasse para refazer o VG e a Hemogasometria, pois elas tem quase certeza que terá que fazer alguma reposição 😔💔, mas acredito que dará tudo certo, pois meu pequeno é muito forte 🙌”, dividiu com seus amigos e seguidores. Então, ela foi direto ao ponto:

“Preciso contar mais uma vez com vocês, pois o tratamento dele não é barato, e a Mamãe aqui está desesperada pois tem mais uma conta para pagar amanhã. Ainda não sei o valor, pois tudo vai depender do resultado dos exames. Preciso muito vender meus produtos e preciso de vocês para adquirir e compartilhar com seus amigos/conhecidos/familiares, por favor 🙏🐾”, pediu mais uma vez Danielle.

Sem dormir

Muitas e muitas vezes, Danielle virou a noite trabalhando. “Vou passar a noite fazendo petiscos, tenho a rifa ainda em aberto(R$10,00 o número) os chaveiros Pets (R$10,00), camisetas personalizadas (R$40,00) canecas personalizadas (R$65,00) terços (a partir de R$20,00). Me ajudem adquirindo um produto e compartilhando 🙏🐾. Contato e pix 67 991501991”, destacou Danielle. Quem não entraria em desespero tentando ajudar seus bichinhos?

Resgate

Alcapone foi resgatado em 2015. Sua saúde não era boa. Ele já era positivo para Leishmaniose. Além disso, tem alergia alimentar e é renal crônico. O pet faz tratamento com Clínico geral/Nefrologista/Dermatologista/endocrinologista/Dentista. Se não bastasse é um sobrevivente, mas está com anemia gravíssima precisando de muitos remedinhos.

“Recentemente, Alcapone foi internado precisou passar por transfusão de sangue, mesmo assim ainda não normalizou, fora os custos com remédio, que são muitos, tem fazer exames 1x por semana, até normalizar a anemia. Preciso desesperadamente vender os Petiscos, para conseguir arcar com todos os custos dele. Na primeira internação foram R$2500,00 + 840,00 da transfusão. Na segunda internação 5 dias depois foi 900,00, um dos remédios custou 589,00 e precisa tomar Eritropoetina por 6 meses, cada ampola de 2m, custa 50,00” explica Danielle. Ela diversas vezes se descreveu assim: Mulher tenta desesperadamente salvar seus animais.

<LEIA MAIS NOTÍCIAS CLICANDO AQUI>