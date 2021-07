Esposa lamenta morte de motociclista que se envolveu em acidente no São Conrado

A esposa do jovem motociclista Victor Hugo Leite da Silva Benites, 22 anos, que morreu na noite de ontem (04) após se envolver em um acidente no São Conrado, realizou um desabafo nas redes sociais onde lamentou o ocorrido.

“Será minha saudade diária, o que me conforta é saber que com Jesus tu estás”, postou a jovem nas redes sociais. Em outra publicação, a mulher postou uma foto ao lado de Victor. “Sempre será o amor da minha vida, sei que estás nós braços de Jesus te amo demaaaais”, escreveu ela na legenda.

Acidente

Victor Hugo realizava uma entrega no bairro quando no cruzamento com a Rua General Walter Gustavo Escheneek foi atingido por outro motociclista. O homem de 24 anos, que conduzia uma Honda Fan, apresentava sinais de embriaguez.