Mulher é socorrida com facada nas costas no Tijuca

Logo no início da tarde desta quarta-feira (22), uma mulher de 29 anos teve que ser socorrida às pressas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após ser esfaqueada nas costas. O caso aconteceu na rua Maracatins, bairro Tijuca em Campo Grande.

Segundo informações de populares, dias atrás a mulher havia discutido com o suspeito, e disse que ele teria efetuado roubos pela região, ele negou o ato e hoje no início da tarde, o homem e a mulher se encontraram, ocasião em que ela tornou a acusá-lo, momento em que o autor atingiu a vítima com golpes de faca.

Vizinhos acionaram o Samu, que a levaram em estado grave. O autor fugiu mas foi identificado pelas autoridades policiais que intensificam as buscas pela cidade a fim de prendê-lo.

Com informações de Itamar Buzzatta