Mudança de secretário e novos projetos na volta de Eduardo Riedel

Governador reassume o comando administrativo

do Estado em reunião com Barbosinha

Com bateria recarregada, o governador Eduardo Riedel (PSDB), retormou nesta segunda-feira (15), ao comando do Estado. Sem agendas públicas, o primeiro compromisso do dia foi uma reunião com o vice-governador, José Carlos Barbosa (Brabosinha/PP), que devolveu o cargo para Riedel. Pela frente terá a missão de substituir o secretário Pedro Caravina, de Governo e Gestão Estratégica que assumirá como deputado.

Barbosinha, ficou responsável pela administração estadual durante parte do período de recesso de Riedel (de 2 a 14 de janeiro de 2024). Antes, quem substituiu o governador foi o presidente da Alems (Assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro (26 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024).

Durante a reunião para retomada do cargo, Eduardo Riedel agradeceu o vice por ter mantido a administração estadual em funcionamento, enquanto esteve ausente. “Obrigado pela dedicação, Mato Grosso do Sul não parou e não para em momento algum. O ano de 2024 tem projetos pela frente, muitas coisas boas acontecendo. O time é isso, a gente trabalha junto, unido, pelo Estado e sociedade. E agora a gente vai dar sequência a todo o planejamento que temos feito. E vamos transformar cada vez mais a realidade, pensando na população”, disse Riedel.

No período que esteve à frente do comando do governo do Estado, Barbosinha esteve em 11 municípios, entregou e assinou autorização de ordem de serviços de diversas obras, que segundo o governo, ultrapassam R$ 350 milhões em investimentos.“Tive oportunidade de, ao longo dos primeiros dias do ano, estar à frente do Governo. Agradeço pela oportunidade. Visitei onze municípios, 14 localidades. O governo não para e o grande sentido é dar ao governador esta confiança de que o Mato Grosso do Sul continua caminhando”, disse Barbosinha.

Novo secretário de Governo

Um dos primeiros desafios de Riedel ao retornar ao posto de governador, com certeza será o de escolher um novo secretário de Governo. Isso porque, o atual secretário Pedro Caravina (PSDB), está de malas prontas para reassumir o mandato de deputado estadual, deixando João César Mattogrosso (PSDB) sem cargo, já que o mesmo, renunciou ao mandato de vereador para assumir o mandato de deputado na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

Apesar de não cravar a data, o secretário já fala de sua saída desde o fim de 2023. No momento, está de férias com retorno previsto para o dia 17 (quarta-feira), quando provavelmente, define a data. Especula-se que Caravina deva retornar oficialmente para a Casa de Leis, no dia 2 de fevereiro, data em que os trabalhos de 2024, serão retomados pelos parlamentares.

Cotados

Entre os nomes cotados para ocupar a vaga que será aberta por Caravina, estão o seu adjunto, que inclusive, ficou no seu lugar durante as férias, Frederico Felini. O secretário de Fazenda, Flávio César, que foi secretário na pasta durante gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB) e Rodrigo Peres, um dos coordenadores da campanha de Eduardo Riedel para o Governo do Estado. Além da vaga de secretário, Riedel terá que pensar também, onde realocar, João César Mattogrosso (PSDB).

No final de 2023, o deputado declarou ao jornal O Estado, que deve se reunir com o governador para tratar do assunto. “A conversa que eu tive com o governador é que ano que vem (janeiro/2024), assim que ele retornar aos trabalhos, a gente vai sentar e vai conversar para que, juntos, a gente possa, porventura, isso acontecendo, definir o melhor espaço, não só para a gente, mas, com toda certeza, para que a gente possa estar contribuindo com o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul.”

O governador aproveitou a segunda-feira para realizar reuniões com diversos secretários, onde conversou sobre projetos e o planejamento para 2024.

Por Daniela Lacerda.