MS tem 73 municípios com mais de 90% das doses aplicadas contra COVID

Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais vacinou no País. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), porcentagem do Estado é 59,4% da população imunizada. E, nesta terça-feira (5), o Estado divulgou as 73 cidades com a porcentagem de vacinação conta a COVID-19 acima de 90% da população.

Governo estadual destacou a eficiência da distribuição das doses para a todas as cidades em menos de 12 horas. Dos 73 municípios, 27 inclusive estão acima de 100%.

As cidades com mais efetividade na vacinação são Douradina (108,10%), Santa Rita do Pardo (107,29%), Pedro Gomes (106,04%), Juti (105,86%) e Laguna Carapã (105,75%). Entre os municípios com índices menores de aplicação aparecem Anaurilândia (89,76%) Aquidauana (89,65%), Dourados (88,51%), Rio Brilhante (88,46%) e Bandeirantes (84,32%), conforme os dados da SES.

O grande incentivo aos municípios a adiantar a aplicação de vacinas é o incentivo financeiro às cidades que atingirem um alto índice de vacinação contra a COVID-19. A distribuição de valores é feita com base na população dos municípios, estimada para o ano de 2020 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O Estado foi pioneiro na criação do incentivo financeiro. Os valores repassados nos próximos três meses terão acréscimos de recursos. A SES irá distribuir aos municípios R$ 11.924.589,60 que aplicarem pelo menos 90% das doses recebidas no período.

“Por determinação do governador Reinaldo Azambuja vamos aumentar os valores a serem repassados aos municípios. Esse incentivo tem como objetivo premiar as equipes que trabalham aplicando as vacinas no nosso Estado”, ressalta o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

(Com Assessoria)