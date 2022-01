MS recebe segundo lote com vacina pediátrica da Pfizer nesta terça-feira

O Governo do Estado recebe nesta terça-feira (18) o segundo lote da vacina pediátrica da Pfizer com mais 18.300 doses. As vacinas chegaram no voo LA-3676 às 7h35 no aeroporto internacional de Campo Grande. As doses foram encaminhadas ao prédio da coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, pediu empenho aos municípios para a aplicação da vacina nas crianças de 5 a 11 anos. “Estávamos ansiosos para a chegada das doses pediátricas. Distribuímos aos municípios em tempo recorde. Importante continuar seguindo no processo de imunização em Mato Grosso do Sul”, disse.

Conforme resolução, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos acontecerá de forma decrescente, iniciando a partir dos 11 anos de idade até chegar às crianças de 5 anos. Conforme o Ministério da Saúde, a prioridade de vacinação é para crianças com deficiência permanente ou com comorbidades, indígenas, quilombolas e crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19.

Mato Grosso do Sul recebeu na sexta-feira (14) o primeiro lote com 18.300 doses para vacinar crianças de 5 a 11 anos. No mesmo dia as doses foram distribuídas aos 79 municípios, que iniciaram a imunização de crianças em 15 de janeiro.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) registrou 4.066 doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos entre 15 e 16 de janeiro em Mato Grosso do Sul.

Segundo a estimativa do IBGE, Mato Grosso do Sul possui 301.026 crianças de 5 a 11 anos.

A Secretaria de Estado de Saúde autorizou os municípios a realizarem a vacinação em crianças entre 5 a 11 anos de idade, sem a necessidade de exigência de pedido médico, sendo necessário apenas o acompanhamento por pais ou responsáveis – munidos de documentação da criança, em todos os pontos de vacinação organizados pelo Sistema Único de Saúde, em Mato Grosso do Sul.